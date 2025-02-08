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國外買藍芽商品多付750 黃國昌：NCC幹起有牌的流氓

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨主席補選將在2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，兼任代理黨主席的立委黃國昌對決前立委蔡壁如，是民眾黨創黨5年半以來，首次非同額競選黨主席。記者曾原信／攝影
民眾黨主席補選將在2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，兼任代理黨主席的立委黃國昌對決前立委蔡壁如，是民眾黨創黨5年半以來，首次非同額競選黨主席。記者曾原信／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）日前修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，新增任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天批評，NCC正事不幹，幹起有牌的流氓。

民眾黨主席補選將於2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，黃國昌於會前接受媒體聯訪。針對國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」需繳審查費750元，黃國昌表示，本來就是在搶錢，NCC真的是正事不幹，幹起有牌的流氓。

黃國昌質疑，怎麼會突然在大過年以後，突然推出一個如此的擾民，而且從人民的身上拔毛的錯誤政策，在立法院開議的時候，他希望行政院長卓榮泰必須給全體國民一個清楚的交代。

NCC 政見發表會 黃國昌

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