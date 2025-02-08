黨主席政見發表會登場 黃國昌：報告變局中民眾黨的角色

民眾黨主席補選將於2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，兼任代理黨主席的立委黃國昌表示，這場政變發表會想報告的對象跟溝通的對象不僅是民眾黨全體黨公職，更向公民朋友們報告民眾黨在現在的世界變局當中，應該扮演的角色。

首場政見發表會今晚8時登場，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如，全程將在「民眾之聲」YouTube直播。這也是民眾黨創黨5年半以來，首次非同額競選黨主席。

黃國昌於政見發表前接受媒體聯訪。黃國昌表示，他沒有做什麼特別的準備，但這場政變發表會主要想要報告跟溝通的對象，不僅是民眾黨全體黨公職，而是要向每一位關心台灣民主發展跟前途的公民朋友們，報告民眾黨在現在的世界變局當中，應該扮演的角色。

對於政見發表會沒有交叉詰問環節，黃國昌說，按照選委會的安排就好了。至於服裝上是否有特別打扮，黃國昌說，「沒有啊，大家就看我穿以前常常穿的西裝，心情上就平常心就好了。」

蔡壁如原定7時30分接受媒體聯訪，但遲至近晚間8時才現身會場。

民眾黨主席補選將在2月15日進行投票，首場政見發表會今晚登場，兼任代理黨主席的立委黃國昌對決前立委蔡壁如，是民眾黨創黨5年半以來，首次非同額競選黨主席。記者曾原信／攝影