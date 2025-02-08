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國土署：預算若未如期解凍 租補經費11月將用罄

中央社／ 台北8日電

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，內政部國土管理署今天表示，國土署國土管理業務預算遭凍結約新台幣41.47億元，若預算未如期解凍，預估300億元中央擴大租金補貼經費，11月就將用罄。

國土署今天透過新聞稿表示，國土署國土管理業務預算遭凍結10%、約41.47億元，但此經費主要是推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼等相關工作，依據300億元中央擴大租金補貼近日受理及核定戶數推估，每月租金補貼經費約31億元，若未能順利取得立法院經費解凍之同意，預估經費在11月就將用罄。

國土署說，今年300億元中央擴大租金補貼75萬戶即將達標，依照此申請趨勢，若預算未能如期在立法院完成解凍，目前接受租金補貼的核定戶在11月恐面臨補貼期間無法如期銜接。

國土署官員說明，2週前核定的租金補貼戶數為52萬戶，如今已成長至56萬戶。國土署指出，經費運用與民眾申請速度有關，其受影響的起始月分尚有可能遇到不可預期的狀況，經費也有可能提早用盡。

國土署 租金補貼 立法院

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