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中泰聯合聲明貶損台灣主權 外交部強烈抗議嚴正譴責

中央社／ 台北8日電

外交部今天指出，中國國家主席習近平6日會晤泰國總理貝東塔，雙方今天發表聯合聲明謬稱「台灣是中國不可分割的一部分」等內容嚴重悖離事實，外交部對中國政府一再散播貶損台灣主權言論，表達強烈抗議並予嚴正譴責。

外交部並表示，對泰國政府扈從中國貶抑台灣主權地位的作為，感到十分遺憾。

外交部說明，習近平與貝東塔（PaetongtarnShinawatra）會晤後，雙方於今天發布「中華人民共和國政府和泰王國政府關於面向未來、以人民為中心，加強全面戰略合作夥伴關係，推進更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體建設的聯合聲明」，謬稱「台灣是中國不可分割的一部分」，並稱「泰國支持中國的『一國兩制』方針」，相關文字嚴重悖離事實。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣一天，任何意圖扭曲台灣主權地位的不實說法，都無法改變國際社會公認的兩岸現狀。

外交部強調，台泰關係長遠友好，並敦促泰國政府以務實開放態度，在台泰雙方既有的良好合作基礎上，擴大台泰經貿及各領域互惠交流，對區域和平及穩定做出應有的貢獻。

主權 外交部 泰國

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