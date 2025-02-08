花4小時挑戰阿朗壹古道 蔡英文：走到懷疑人生

前總統蔡英文卸任後經常爬山，她今天在臉書分享日前爬阿朗壹古道心得。蔡英文說，剛開始爬的時候覺得「也還好」，走到中段，「我開始懷疑人生」，問自己「真的走得完嗎？」

蔡英文表示，卸任後，她有空常常就會去台北市的近郊爬山，鍛鍊體力、維持健康。練習了好幾個月，這幾天，她到了以前一直很想去爬的阿朗壹古道。

她表示，這一次，從屏東的旭海，走到台東的南田，一共花了4個小時。這條古道，是台灣少數仍然未有公路開通的地方，保留了許多當地的自然生態與景觀，一路上依山傍海，真的非常美。

蔡英文說，已經八年沒有好好爬山的她，本來有點擔心，會不會沒辦法走完全程。她剛開始爬的時候覺得「也還好」，走到中段，「我開始懷疑人生」，問自己「真的走得完嗎？」。尤其是好漢坡那一段路程，真的非常有挑戰性。爬到阿朗壹古道的最高點觀音鼻山，看到壯麗的海岸風光，一切又覺得非常值得。

蔡英文說，爬山跟很多事情一樣，每當想要放棄時，要想著美景就在後頭，即使關關難過，只要一群人堅持不懈，一起努力往前，我們終究能克服困難，到達終點。她很推薦大家，如果想知道南台灣有多美，走一趟阿朗壹古道，用雙腳體會就知道。她也提醒，入山要記得上網申請。