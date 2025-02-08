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林佳龍：盼國經協會與國合會 共推經貿外交

中央社／ 台北8日電

外交部林佳龍今天表示，期許中華民國國際經濟合作協會擔當「Teamof Teams」協作聯隊的平台，並與國合會成為滾動「經貿外交」的兩個輪子，扮演政府與各產業、國內各公協會之間溝通的平台。

林佳龍今天在臉書發文指出，近年來國際政治劇烈變化，不管台灣的外交、經貿以及政府與企業，都越來越難像過去一樣單打獨鬥，因此在總統賴清德與行政院的支持下，成立「行政院經濟外交工作小組」，進行政府跨部門間資源與政策的整合，特別在技術、資金與人才方面。

林佳龍表示，外交部也計畫在「總合外交」政策下，進一步結合民間的科技力、製造力、人工智慧（AI）與智慧解決方案優勢，建構以大帶小、軟硬結合與內外兼修的「新國際雁行聯合艦隊」，由政府偕同民間產業一同擴大台灣的經貿網路及外交空間。

林佳龍說，外交部與國經協會昨晚共同舉辦春酒活動，也特別邀請外貿協會、工研院、資策會、中華電信，以及在國內外都極具影響力的工業總會與電電公會一同參加。

林佳龍提到，他期許國經協會擔當「Team ofTeams」協作聯隊的平台，也期許國經協會與國際合作發展基金會，成為滾動「經貿外交」的兩個輪子，扮演政府與各產業、國內各公協會之間溝通的平台，可以協調彼此的政策與投資步調，一起抓住供應鏈移轉的商機。

外交部 林佳龍 經貿

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