美日高峰會反對片面改變台海現狀 外交部肯定感謝
美國總統川普及日本首相石破茂在美國華府舉行峰會，在會後發布的聯合聲明中，重申維繫台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，鼓勵和平解決兩岸議題，外交部對此表達誠摯感謝與肯定。
川普與石破茂於美東時間7日華府舉行會談，會後聯合聲明重申反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行為，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。並且指出，雙方強烈反對中國以武力或脅迫等方式挑戰東海現狀，以及在南海的非法聲索、軍事化與各種挑釁行徑。
外交部強調，對於美日兩國領袖在上任後首次會晤的歷史性場合，共同重申對維持台海和平穩定的堅定立場，強調反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀，外交部誠摯感謝與肯定。
外交部並指出，歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定，以及關切中國威脅和平現狀的舉措。我國作為國際社會負責任的成員，會積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續致力提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。
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