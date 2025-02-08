快訊

微博也出手！禁張蘭直播 清除逾2千則造謠大S內容、封殺上百帳號

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆留不住人

政院若對總預算提覆議 國民黨團擬邀卓榮泰報告

中央社／ 台北8日電

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，立法院在下週處理完選罷法覆議案後，預計行政院也會針對總預算提出覆議，目前以國民黨團立場，傾向邀請行政院長卓榮泰到立院報告並備詢。

立法院朝野黨團6日進行黨團協商，在散會前，藍白簽署協商結論，即25日開議、11日處理選罷法覆議案等，但民進黨團未簽協商結論。除此之外，外界也關注行政院是否會對總預算提出覆議案。

王鴻薇今天下午表示，立法院在處理完選罷法覆議案後，預計行政院也會針對總預算提出覆議，目前以國民黨團的立場，傾向會邀請卓榮泰到立院報告並備詢。

王鴻薇說，最主要是這次總預算包括重要的能源議題，許多中部立委很關心，且國民黨也主張要將非核家園改為非碳家園，許多立委都非常有興趣質詢。

王鴻薇表示，在總預算部分，大家也看到行政部門成為造謠國家隊，針對立法院的預算處理不停造謠，這部分也必須鄭重釐清，所以若行政院對總預算提覆議案，國民黨團現在傾向讓卓榮泰負責任的到立院報告，不要再造謠。

國民黨 總預算 行政院

延伸閱讀

總預算若覆議藍將邀卓揆報告 猛攻非核家園、電價調漲

商家被罷免殃及 王鴻薇問賴清德：為何默不作聲

賴清德首邀五院茶敘 王鴻薇憂成圍毆韓國瑜鴻門宴

從國外買3C產品要繳審查費 王鴻薇：NCC如土匪搶錢

相關新聞

總預算若覆議藍將邀卓揆報告 猛攻非核家園、電價調漲

國民黨立院黨團表明，若行政院針對總預算案提出覆議，將「尊重」民進黨立院黨團的主張，邀請行政院長卓榮泰前來立法院說明；多位...

回歸民生監督 國民黨繞開罷免戰場 加速推動核能延役

國民黨主席朱立倫拋出立法院新會期優先處理核能延役相關法案，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，核能延役議題再被提出，除了是因...

史書華陷外遇 粉專揭過往公審大學生及家人舊聞

牙醫史書華近日陷外遇風波，臉書粉專「我是小生」今日挖出史書華舊聞，表示當年一個大學生「私訊」史書華嘴了兩句，遭到史書華截...

獨／賴清德老家爭議...新北修法「有門牌不可推定為合法」引聯想

賴清德總統萬里老家違建事件已落幕，不過當初賴總統回應媒體，老家在民國60年左右就拿到門牌號碼，認為房子未違反區域計畫管制...

美日高峰會反對片面改變台海現狀 外交部肯定感謝

美國總統川普及日本首相石破茂在美國華府舉行峰會，在會後發布的聯合聲明中，重申維繫台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可...

綠營團拜拚贏回宜蘭 藍白合罷免綠委下一步劍指縣長

新春伊始，2026選戰號角已吹響，民進黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，主委邱嘉進宣布由縣議會黨團總召陳文昌擔任選對會召集人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。