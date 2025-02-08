綠營團拜拚贏回宜蘭 藍白合罷免綠委下一步劍指縣長

新春伊始，2026選戰號角已吹響，民進黨宜蘭縣黨部今天舉行新春團拜，主委邱嘉進宣布由縣議會黨團總召陳文昌擔任選對會召集人，組建最強團隊，為明年選舉做好準備；藍營表示，縣長人選已有口袋名單，選舉會朝藍白合為目標，白營陳琬惠說，仍以參選縣長為目標。

邱嘉進表示，黨部會持續深入基層，努力團結各方力量，重新擦亮綠色執政的招牌，為明年選舉做好準備，並宣布將由選戰經驗豐富的陳文昌擔任選對會召集人，借重陳文昌運籌帷幄、調和鼎鼐的功力，協助提名工作，兼顧世代整合出最強團隊，奪回宜蘭的執政權。

黨籍立委陳俊宇面臨罷免危機，今天在新春團拜也細數自己在立院表現，包括出席出席率與質詢率均達100%，連署法案279件，選民服務近2000件，法律提案16案，質詢27次，提供法律諮詢167件等。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，綠營在全國搞大罷免，國民黨在宜蘭不會缺席，若合推民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，是有協調空間，但縣長選舉還是要以國民黨為主體。

對於明年五合一選舉，林明昌說，國民黨人才很多，鄉鎮市、縣議員等選舉都準備好了，縣長也有口袋名單，但還不能透露，在民進黨中央執政太差引起外界反感下，宜蘭一定能維持藍天。