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政院：總預算刪凍衝擊中央施政 地方應共同面對

中央社／ 台北8日電

台中市長盧秀燕日前指今年度中央政府總預算仍創新高，若政府還不會做事，就麻煩了。行政院今天表示，行政院長卓榮泰日前曾向盧秀燕等六都代表，親自說明總預算刪凍對中央施政的衝擊，地方應與中央共同面對。

今年度中央政府總預算遭大幅刪減，包含行政院各地聯合服務中心預算也遭刪。台中市長盧秀燕6日回覆媒體詢問時認為，今年通過的中央政府總預算創歷史新高，達到新台幣2兆9000多億元，國家應可做更多事，有這麼多預算還不會做事，這有點麻煩。

歲出預算2.9兆元被指創歷史新高，政院人士對記者解釋，卓榮泰已多次公開說明，今年中央政府編列歲出預算3兆1325億元，主因是公共建設、住宅、醫療、科技、健保財務協助等新增計畫項目，合計2806億元，一旦預算遭砍至與去年幾乎相同，新增措施將完全不能執行。

政院人士也說，相比起來，六都今年的歲出預算全數增加，包含台北市增5.98%、新北市增4.7%、桃園市增9.02%、台中市增加7.67%、台南市增6.62%，高雄市也增14%，縣轄市的新竹市也有增加5.67%，

政院人士表示，相信這都是地方政府考量市民所需、服務地方，所增加的歲出預算，沒有人會因此質疑地方政府不能增加歲出預算，但國、眾兩黨立法委員，卻不顧實際情況，逕行要求今年度中央政府總預算與去年相比不能增加，令人難以理解，也非常遺憾。

行政院發言人李慧芝向記者指出，行政院長卓榮泰其實在6日的行政院院會上，就曾親自向盧秀燕在內的與會六都代表解釋，總預算刪凍對於中央政府施政產生的影響，也呼籲地方應與中央共同面對。

與會人士也透露，當天會議其實有其他直轄市的代表提到，地方政府願意一起呼籲立法院各黨支持流感疫苗採購，且盼能更加寬列相關預算；不過盧秀燕並未就此議題有所表示，且疑因要出席立法院活動，提早離席。

立法院會1月三讀通過114年度中央政府總預算案，總預算案歲出原編列約新台幣3兆1325億元，經統刪、及提案刪除後等審議結果，歲出降為約2兆9248億元，共計減列約2075億元。不過，總預算案尚未送至行政院，根據行政院主計總處日前初步估算，立法院委員會審查、 院會表決及通案刪減的總預算案總數為2076億元。

盧秀燕 行政院

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