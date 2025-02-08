國外藍芽產品要多付750元 國民黨：無用NCC成數位強盜

國家通訊傳播委員會（NCC）新修的「管理業務規費收費標準」5日生效，第二級電信管制射頻器材輸入，要收取審查費750元，包括含有藍芽、Wi-Fi等功能的產品，引發民怨。國民黨發言人楊智伃今天批評，NCC強收過路費，無用NCC成數位強盜。

楊智伃表示，NCC無能不作為，只會想辦法從人民口袋搶錢，台灣民眾到底欠誰害誰？NCC的課稅新標竟然是從國外購買的3C產品都要加收750元審查費，甚至是只要有過海關、不管是自己買、還是網購買，案件計算，買幾件就收幾筆750元審查費，等於買耳機、買電腦、買滑鼠、買相機都要加收750元。

「NCC是強盜嗎？閒閒沒事幹就只會想一些無用的名目來搶人民血汗錢？」楊智伃批評，民進黨上任以來，NCC除了拿Iphone情勒欺騙民眾，根本毫無作為，對於網路、媒體上充斥的假消息毫無建樹，放任造謠甚至帶頭詐騙，現在又要搶民眾的錢？強盜嗎？土匪嗎？買3C還要給你審查收過路費？

楊智伃說，台灣民眾到底還要忍受NCC這種無恥搶錢行徑到何時？若NCC真的有心改善台灣的數位環境，請先從杜絕假訊息、提高造謠審查效率開始，而不是只會巧立名目亂課費，台灣民眾不是冤大頭，不會再無條件接受這種橫徵暴斂的政策。