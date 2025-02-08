國外買藍芽商品多付750 徐巧芯：NCC收暴力稅 把全民當盤子

國家通訊傳播委員會（NCC）日前修改相關規定，任何從國外攜帶或進口的「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元。多位國民黨立委今天發聲批評，並質問NCC現在哪項電子產品沒有藍芽、沒有Wi-Fi，此舉等於變相向全民搶錢，要求NCC再行檢討。

國民黨立委葛如鈞接獲民眾陳情，指從國外購買或送修返國的藍牙產品，竟然成為NCC收費的新標的，無論是藍牙鍵盤、滑鼠、VR眼鏡或無人機等產品，只要具備藍牙或射頻功能，都須繳納750元的審查費，而且該費用依數量累計，一個手把750元，兩個就要1500元。

葛如鈞辦公室第一時間向NCC查證，獲得回覆表示：「本會近期確有修正『電信管理業務規費收費標準』」並未否認加徵費用一事。葛如鈞表示，他將持續追蹤，絕不同意無理增加民眾的資通訊生活成本，這項政策應謹慎檢討，避免影響消費者權益。

徐巧芯表示，在經過各種的總預算造謠大會後，葛如鈞發現各種你想得到、想不到的科技用品，全部都被NCC額外課稅了，從滑鼠到藍牙耳機、筆電、平板無人機，NCC無一不對此收取暴力課稅，導致人民要多花一筆錢，民眾還以為是漲價，其實是被政府收走了，而且NCC是偷偷修訂自己規費標準之後，開始搶錢的。

徐巧芯指出，NCC過去還欺騙大家，如果NCC的委員不夠iPhone 16會沒有辦法上市，結果跟本來就是一個騙局，現在又在各種科技產品收取昂貴的規費。根據葛如鈞所發現，竟然買一個滑鼠就要付750元的審查費用，實在太離譜。

徐巧芯批評，NCC又說謊又搶錢，這樣的爛單位，難道立委不應該幫忙監督政府、看緊荷包、刪除或凍結預算，要求政府改進嗎？如果在野不用最嚴謹的方式監督，全台灣的民眾恐怕就要無止境的被政府當成「盤子」了。

國民黨立委陳菁徽反問NCC，現在什麼電子產品沒有藍芽、沒有Wi-Fi、沒有無限傳輸功能，難道現在還買飛鴿傳書的工具嗎？號稱AI內閣的賴政府，怎麼會推出這種徒增成本，嚴重影響民生的公告，超級不福國利民的政策。

國民黨立委廖偉翔也說，這種作法就是變相課稅，將導致未來3C產品可能大幅漲價，加重民眾負擔。更荒謬的是，這筆費用適用範圍極廣，無論是透過國際網購、寄回原廠維修，甚至連個人自行攜帶出入境都可能被影響，也等於是全面封鎖國人取得海外3C產品的管道，他已正式發文要求NCC說明其必要性，並強烈呼籲NCC再行檢討。