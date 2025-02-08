史書華陷外遇 粉專揭過往公審大學生及家人舊聞

牙醫史書華近日陷外遇風波，臉書粉專「我是小生」今日挖出史書華舊聞，表示當年一個大學生「私訊」史書華嘴了兩句，遭到史書華截圖公審，該大學生的父親北上，提著水果禮盒鞠躬道歉的背影，也被截圖公審。該粉專說，當年看到史書華的貼文，第一次心裡祈禱這世界上會有報應，印象深刻。

史書華傳外遇離婚，在前妻向小三求償的判決書中，揭露史書華與外遇對象的露骨對話，引發網友熱議。

「我是小生」粉專今日貼文，表示幫大家複習一下，當年一個大學生「私訊」史書華嘴了兩句，不是公開留言，就被史書華截圖公審，揚言成年人要為自己負責，提告到底絕不撤告。

「我是小生」說，大學生的老父親特地北上帶著水果禮盒替兒子鞠躬道歉，史書華調監視器截圖，把老父親道歉的背影再發一次文給粉絲們公審，品頭論足。

「我是小生」提到，「公審一次不夠，公審兩次。公審本人不夠，公審家人。當年看到他的貼文，第一次心裡祈禱這世界上會有報應，所以印象深刻。」