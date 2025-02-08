史書華扯前妻沈浸中國宗教 黃士修酸：貼牌牙醫淘寶華
領銜罷免藍委葉元之的牙醫史書華因外遇成為新聞熱點，核能流言終結者創辦人黃士修在臉書上表示，史書華的聲明說耶穌為中國人，中國人都不敢這麼宣稱。
黃士修說，史書華竟然說耶穌是中國人，連中國人都不敢這麼宣稱。史書華的聲明提到：「前妻長期沈浸某個特定源自中國的宗教組織」、「前妻堅持要把孩子送進涉及兒虐的福音幼兒園」。黃酸，「懂了，大秦景教，妥妥中國味兒。」
黃士修表示，史書華外遇離婚，支付前妻3600萬元贍養費。這難道不是資助中國組織的共犯嗎？畢竟史書華被抓包賣中國貨時，稱自己當然賣爆。不愧是「貼牌牙醫淘寶華」，台派專長割韭菜。
黃士修提到，「你們這些青鳥蟾蜍，還敢窩在家啃老啊？出門找個工作，好歹可以當人礦被收割嘛。不要整天想什麼根管治療加驗孕，牙醫師最注重口腔衛生了。」
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