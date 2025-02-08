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民眾黨主席政見會今登場 蔡壁如喊話公平競爭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨今天將進行首場黨主席候選人政見發表會。圖／聯合報系資料照片
民眾黨今天將進行首場黨主席候選人政見發表會。圖／聯合報系資料照片

前立委蔡壁如登記參選民眾黨主席，她今天表示，黨籍立委黃國昌過去曾說民主不該是一言堂，黃國昌不會反對黨主席補選的價值，只有透過民主、公平、公正的競爭，才能淬鍊出帶領民眾黨的黨主席。

柯文哲1月1日請辭民眾黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻。今天將進行首場黨主席候選人政見發表會，選委會規畫給2位候選人引言5分鐘、申論10分鐘、結論5分鐘時間。

蔡壁如今天透過臉書表示，承擔是她的信念，她從不計較個人得失，只問台灣需要什麼；她於2024年底選擇辭去台中市府顧問，因為她知道，依法行政是公職人員最低的標準，懂得取捨，比懂得算計更重要。

蔡壁如指出，此刻柯文哲正面對司法挑戰，台灣民眾黨也站在歷史的十字路口，這不只是個人風暴，而是整個第三勢力的生死存亡；她知道，這場黨主席選舉讓很多人感到壓力，也讓許多人困惑，但她相信政黨的成長來自於競爭，而不是封閉。

蔡壁如說，她要以良性競爭促進黨內民主，這次黨主席補選，不只是候選人個人條件之間的競逐，而是一場理念的對話與交流，一場決定民眾黨未來發展方向的關鍵選舉。

台灣民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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