總預算若覆議藍將邀卓揆報告 猛攻非核家園、電價調漲

國民黨立院黨團表明，若行政院針對總預算案提出覆議，將「尊重」民進黨立院黨團的主張，邀請行政院長卓榮泰前來立法院說明；多位國民黨已磨刀霍霍，對準能源政策以及電價調漲等議題。國民黨立委楊瓊瓔就說，4月是否漲價、台電財務改革，以及民進黨政府是否還要緊抱「非核」神主牌，她一定關注。

立法院長韓國瑜6日召集朝野協商開議日以及選罷法覆議案等相關事宜。期間，民進黨團柯建銘提及，若行政院針對總預算案提出覆議，立法院應該邀請卓榮泰前來報告，國民黨團總召傅崐萁也當場表示尊重，一改先前不邀卓榮泰前來報告憲法訴訟法、選罷法的態度。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，憲訴法覆議案因接近會期尾聲，當時又要討論總預算案，最重要是不需要行政院越俎代庖，憲訴法是司法院的事情，不是行政院的事情。行政院若針對總預算案以及財政收支劃分法提出覆議的話，國民黨團會請卓榮泰前來報告。

由於立法院決議刪除經濟部挹注台電的1000億元，4月是否調漲電價備受關注。王鴻薇表示，希望卓榮泰在說明時不要迴避能源問題；國民黨首席副書記長羅智強則說，要澄清的謠言很多，涉及的面相也很廣，能源議題是其中一個關注面向。

國民黨立委呂玉玲說，台電虧損已經好幾年，不是這一兩個會期的事情，過往也已經撥補過好幾次，但還是持續規損，不斷惡性循環下去，所以這次立法院決議刪除今年度經濟部挹注台電的1000億元，就是希望賴清德政府、經濟部、台電能夠痛定思痛，全面檢討台灣的能源政策到底出了什麼問題。

楊瓊瓔則說，電力即國力，在未來AI發展聚焦「算力」的時代更是基礎，但電力不足不穩，不只美國商會、外國媒體都曾提出憂慮，國內產業界也早有示警，連經濟部官員都知道此情況，但政府卻仍強推「非核家園」，甚把漲電價、要公帑撥補都推給人民，說是為了彌補過去不漲民生電價的成本。

楊瓊瓔表示，她一定關注台電接下來4月是否漲價、台電財務改革具體措施，以及是否還要緊抱「非核」神主牌？政府若無具體解方承諾，很難說服人民。