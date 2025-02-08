回歸民生監督 國民黨繞開罷免戰場 加速推動核能延役

國民黨主席朱立倫拋出立法院新會期優先處理核能延役相關法案，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，核能延役議題再被提出，除了是因為六成民意不認為今年該落實非核家園讓核電歸零，當然也希望政壇不要每天都在講罷免，凸顯國民黨立委才能持續讓六成民意在立院發聲，具有相當重要的戰略意義。

王鴻薇表示，去年已有不少藍委提出核電延役方案，後來皆被按住。她不諱言，當時確實有些聲音，認為不要幫民進黨解套，能源政策為民進黨搞砸，國民黨何必幫忙？但內部亦有聲音認為，人民願意支持國民黨，就是因為選舉時有提出核電延役，那就應落實選舉政見。

如今核能延役成國民黨在立院新會期中主打議題，王鴻薇說，政壇整天講大罷免，好像整天正事不做，所以必須要有其他的議題讓大家重視。王鴻薇說，核電延役感覺是個舊議題，但由於台灣今年要正式進入非核家園，面臨核能歸零後的缺電問題，現在提出這個議題有戰略意義，國民黨不能只是一直挨打。

王鴻薇也說，藉由能源議題的被討論，也可以凸顯國民黨立委在立院的重要性，讓六成認為核能不該現歸零的民意持續在國會發聲，否則執政黨立委在立院只是替錯誤的能源政策背書；況且，立院退回補貼台電1千億元，民進黨開始鋪天蓋地的將電價問題歸咎於刪除預算，倒果為因，新會期讓能源問題再被討論，也有相當重要的意義。

王鴻薇透露，核電延役的主要發動者來自黨中央智庫，智庫也接到很多訊息指出能源政策問題必須解決，才會在國民黨中常會時，由朱立倫宣布。智庫提出優先法案建議，黨團本身也會彙整委員建議，搭配來做，既然黨中央提出優先法案，「這些都是我們可以配合的」，且也都合理，因此黨中央宣布，黨團呼應。

王鴻薇說，相關法案若在三讀後行政院還要聲請釋憲，民進黨可以問問賴清德總統的好朋友、和碩聯合科技董事長童子賢，或是問問工商界，這樣合理嗎？王鴻薇呼籲，國民黨已經善盡在野黨的責任，回應人民的需求，應把國家利益放中間，政黨鬥爭放兩邊，球已經發出去了，接不接球在執政黨。