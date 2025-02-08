核能延役立院新會期引爆點 綠嗆非民生優先朱立倫自打臉

藍營擬加速修法推動核能延役，由「非核家園」朝「非碳家園」目標邁進。府院黨對於核電延役議題「冷處理」，重申非核家園政策沒有改變，核電廠存廢必須滿足社會共識、核安、核廢處理三大前提。綠營也質疑，核能延役絕不是民生優先，國民黨擺明要藉此對執政黨能源政策發起新一波政治攻擊，恐引起更大的政治紛擾。

賴總統就任後召開國家氣候變遷對策委員會，他在首場委員會中強調，不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。然而無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都須先經社會對話、取得社會共識，妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

據了解，過去三次氣候委員會，除了首次會議談及核電，其餘場次多聚焦淨零減碳，未再觸及核電議題。黨政人士表示，政府對核能的態度迄今沒有改變，對新核能技術保持開放態度，但使用核電「三前提」缺一不可。

對於藍營拋出將非核家園更改為非碳家園，行政院發言人李慧芝日前公開表示，關於核電廠延役延期的問題，因為台灣身處地震帶，也不斷有颱風侵擾，各界對核安、核廢料存放及保存，都要得到進一步的認證，社會也要有共識，才能進一步討論。

當前政院版「電業法」修正草案，主張鬆綁綠電交易限制，活絡綠電交易市場，並將新興電力資源納入管制，同時確定台電公司業務確定不分拆，維持綜合電業。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，非核、非碳家園這在台灣社會長期以來高度意見歧異，若要推動各項修法，都要廣徵社會各界，讓有共識的先行。

吳思瑤說，若社會缺乏共識，甚至還存有巨大歧異的議案，國民黨就要透過立院多數席次強推，不討論就表決，來達到修法目的，恐怕會引起更大的政治紛擾。這絕對不是民生優先，也不會是福國利民法案，國民黨主席朱立倫根本一開春就自打嘴巴。

民進黨人士表示，若國民黨真心要將立院新會期重點放在民生法案，絕對贊成，但國民黨擺明要藉由非核、非碳的議題，對執政黨能源政策發起新一波政治攻擊，並非要理性討論政策，根本不是「幫賴政府找下台階」，是政治攻防；賴政府能源政策有完整論述、短中長期規畫，並無「下台階」問題。