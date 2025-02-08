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達成核電延役修法方向待定 王鴻薇：一定改非核為非碳
國民黨主席朱立倫日前在中常會上宣布，立法院新會期優先處理核能延役相關法案。至於會以何種路徑達成核電延役，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，這部分細節尚未確定，但會修法「氣候變遷因應法」，將「非核家園」修正為「非碳家園」。
朱立倫在5日國民黨中常會致詞表示，核能核電是關鍵，希望對於「核子反應器設施管制法」，也就是核電延役，從現在40年延長到60年；有關氣候變遷因應法、「環境基本法」也要修正，將過去的非核家園改為非碳家園，才符合21世紀全球趨勢。
對於朱立倫的說法，國民黨團當天立即以聲明回應，表示修正錯誤能源政策，將非核家園改為非碳家園，修正電業法成立獨立監督委員會及延長核電廠期限從40年到60年，都將是國民黨團的優先推動法案。國民黨團用實際的修法行動，民生經濟擺中間，政治惡鬥放兩邊。停止內耗，讓台灣年輕人能夠看到未來的希望。
針對是以立核電延役專法、修正電業法或核子反應器設施管制法等，何種方向著手進行核電延役，王鴻薇說，這部分細節尚未具體化，由國民黨中央提出的話，智庫一定會提出最新版本給黨團，且不論是電業法或核子反應器設施管制法皆有藍委版本，細節尚未確定。
王鴻薇表示，除可能修正電業法或核子反應器設施管制法，另有重點是要將氣候變遷因應法中的非核家園修正為非碳家園，代表國民黨的宣示，符合國際潮流，也符合台中藍委盼降低台中火力發電廠帶來的空汙問題訴求。
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