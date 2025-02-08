林俊憲：支持小兩會對等原則下 盡快談出開放觀光模式

陸客來台灣本島議題持續延燒，民進黨立委林俊憲今天表示，支持小兩會（台旅會、海旅會）協商，希望在對等、互相尊重原則下，盡快談出一個對等開放模式。

目前因為我方政府一再要求需要小兩會溝通，而使踩線團遲未成行，大陸國台辦7日指出，「我們不反對兩岸旅遊恢復後『小兩會』就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借『小兩會』溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。

林俊憲指出，兩岸要開放觀光當然樂觀其成，但希望得到的是對等、互相尊重的開放。數字會說話，以去年為例，台灣赴中國超過250萬人次，但中國到台灣來，不到40萬人次，此觀光逆差太大了，為什麼中國政府不開放自由行，也不開放一般團客到台灣來，這就是不對的，不希望看到政治介入觀光，希望兩岸民間交流能盡速推動。