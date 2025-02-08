快訊

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大拍攝點、7站出發路線快筆記

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

「大九學堂」下週北京參訪 蕭旭岑籲賴清德勿卡兩岸觀光

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，今年是兩岸關係是否能「蛇來運轉」的關鍵年，他呼籲賴清德總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。一方面協助振興慘淡的觀光業，另一方面更重要的是降低兩岸緊張，讓台灣人不必擔心戰爭風險。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，今年是兩岸關係是否能「蛇來運轉」的關鍵年，他呼籲賴清德總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。一方面協助振興慘淡的觀光業，另一方面更重要的是降低兩岸緊張，讓台灣人不必擔心戰爭風險。圖／聯合報系資料照片

大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，他呼籲賴清德總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。

蕭旭岑表示，今年是兩岸關係是否能「蛇來運轉」的關鍵年，他呼籲賴總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。一方面協助振興慘淡的觀光業，另一方面更重要的是降低兩岸緊張，讓台灣人不必擔心戰爭風險。

蕭旭岑說，馬英九基金會將秉持推動兩岸青年交流，有助促進了解、降低緊張的信念，持續推進兩岸青年交流工作。這個周末「大九學堂」新營隊三天的課程結束後，他下週一（2月10日）將率「大九學堂」近40名學子，至北京參訪交流，這也是馬英九基金會今年第一個學生訪陸團。

蕭旭岑指出，大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，不過陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行。台北市政府依多年慣例，邀請上海團來台參加台北燈節，陸委會又以各種理由接連封殺。這些都不是小事，可以看出賴政府對兩岸交流的真實態度。

蕭旭岑表示，先前他在媒體訪問時多次質疑，賴清德政府真正要的是「兩岸不往來」，所以去年一上任，就對大陸發布橙色旅遊警戒、禁止團客赴大陸，同時用盡各種技術性理由，封殺包括大陸學者等團訪台。去年11月底馬英九基金會邀請奧運金牌選手馬龍、楊倩等大陸師生團來台，引發台灣民眾追捧熱潮，讓兩岸民間交流升溫，陸委會就找藉口揚言「懲戒」，試圖藉寒蟬效應，打擊非官方的兩岸交流。

蕭旭岑指出，諷刺的是，賴政府的官員一再聲稱「歡迎陸客來台」、「不要以政治為前提」，但在大陸遞出橄欖枝後，賴政府卻又以「小兩會」卡關。目的很清楚，就是希望運作「賴政府可以在不承認九二共識的情況下，與大陸官方恢復對話」的印象。但是大陸並未堅持賴政府要承認「九二共識」才恢復兩岸民間的觀光交流，所以到底是誰在把政治當前提？

蕭旭岑呼籲，賴清德總統上任後，大陸已經發動兩次「聯合利劍」軍演，台灣人心惶惶，負責任的政府應該要降低民眾的緊張。最好的方法，不是繼續發動政治對抗，而是開放民間交流；恢復觀光就是最直接的方式，也讓民眾最有感。他希望賴政府展現智慧，先恢復兩岸交流，再尋求對話機會，如此才是台灣人之福。

台灣人 蕭旭岑 馬英九基金會

延伸閱讀

藍憂賴清德藉韓國瑜搞離間之計 讓國民黨2028兩個太陽

國際書展倒數衝買氣 賴清德、蔣萬安對決效應受關注

【重磅快評】韓國瑜再進府 賴清德的茶會比咖啡好喝？

賴清德將召五院長會商國政 許宇甄：應找在野領袖解僵局

相關新聞

參選嘉市下屆巿長？已掛逾10面看板...藍議員鄭光宏：深思中

嘉義市長黃敏惠當4屆，明年卸任，未宣布接班人，藍營能否再守住執政權，接棒人選讓支持者焦慮，傳出有意參選綠營立委王美惠、白...

被罷免第一階段送件 吳思瑤批罷團： 毫無正當性

藍營青年反制綠營大罷，發起罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶行動，罷免吳思瑤第一階段上午送件，領銜人賴苡任和滿志剛、劉思吟、...

獨／賴清德老家爭議...新北修法「有門牌不可推定為合法」引聯想

賴清德總統萬里老家違建事件已落幕，不過當初賴總統回應媒體，老家在民國60年左右就拿到門牌號碼，認為房子未違反區域計畫管制...

「大九學堂」下週北京參訪 蕭旭岑籲賴清德勿卡兩岸觀光

大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行...

美日領袖聲明重申台海和平重要性 總統府誠摯感謝

美國總統川普、日本首相石破茂7日發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。總統府發言...

賣命救人卻買不起新藥 醫師跳槽賺高薪錯了嗎？

「年輕醫師抵擋不住外界誘惑，選擇離開本業，這對醫療體系是很大損失。」台大醫院院長吳明賢這番話，在醫界激起不小震盪。不少人有感認同，但也有年輕醫師聽在耳裡，除了感覺被「情勒」扣上醫德大帽子，也認為是既得利益者思維。一名患有腎炎的醫師感嘆「爆肝低薪」；另名轉行藥廠的台大醫師也說「當高級社畜總比在醫院被糟蹋好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。