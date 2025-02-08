「大九學堂」下週北京參訪 蕭旭岑籲賴清德勿卡兩岸觀光

大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，他呼籲賴清德總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。

蕭旭岑表示，今年是兩岸關係是否能「蛇來運轉」的關鍵年，他呼籲賴總統站在「守護台灣人利益」的立場，放下政治計算，恢復開放兩岸觀光，促進兩岸民間熱絡交流。一方面協助振興慘淡的觀光業，另一方面更重要的是降低兩岸緊張，讓台灣人不必擔心戰爭風險。

蕭旭岑說，馬英九基金會將秉持推動兩岸青年交流，有助促進了解、降低緊張的信念，持續推進兩岸青年交流工作。這個周末「大九學堂」新營隊三天的課程結束後，他下週一（2月10日）將率「大九學堂」近40名學子，至北京參訪交流，這也是馬英九基金會今年第一個學生訪陸團。

蕭旭岑指出，大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，不過陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行。台北市政府依多年慣例，邀請上海團來台參加台北燈節，陸委會又以各種理由接連封殺。這些都不是小事，可以看出賴政府對兩岸交流的真實態度。

蕭旭岑表示，先前他在媒體訪問時多次質疑，賴清德政府真正要的是「兩岸不往來」，所以去年一上任，就對大陸發布橙色旅遊警戒、禁止團客赴大陸，同時用盡各種技術性理由，封殺包括大陸學者等團訪台。去年11月底馬英九基金會邀請奧運金牌選手馬龍、楊倩等大陸師生團來台，引發台灣民眾追捧熱潮，讓兩岸民間交流升溫，陸委會就找藉口揚言「懲戒」，試圖藉寒蟬效應，打擊非官方的兩岸交流。

蕭旭岑指出，諷刺的是，賴政府的官員一再聲稱「歡迎陸客來台」、「不要以政治為前提」，但在大陸遞出橄欖枝後，賴政府卻又以「小兩會」卡關。目的很清楚，就是希望運作「賴政府可以在不承認九二共識的情況下，與大陸官方恢復對話」的印象。但是大陸並未堅持賴政府要承認「九二共識」才恢復兩岸民間的觀光交流，所以到底是誰在把政治當前提？

蕭旭岑呼籲，賴清德總統上任後，大陸已經發動兩次「聯合利劍」軍演，台灣人心惶惶，負責任的政府應該要降低民眾的緊張。最好的方法，不是繼續發動政治對抗，而是開放民間交流；恢復觀光就是最直接的方式，也讓民眾最有感。他希望賴政府展現智慧，先恢復兩岸交流，再尋求對話機會，如此才是台灣人之福。