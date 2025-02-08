快訊

周日大驚喜！ 高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇遊港」 6大拍攝點、7站出發路線快筆記

今天請假虧爆？過來人曝補班「真實情況」CP值超高：還有錢可拿

獨／太幸運！巧遇「竹北吊車大王」亂入排隊 路人竟獲3千「開工紅包」

聽新聞
0:00 / 0:00

美日領袖聲明重申台海和平重要性 總統府誠摯感謝

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

美國總統川普、日本首相石破茂7日發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。總統府發言人郭雅慧今表示，兩國領袖以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的堅定支持，總統府表達誠摯感謝。

美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素，鼓勵以和平方式解決兩岸問題，並反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀的企圖，同時表達支持台灣有意義地參與國際組織。

郭雅慧指出，印太區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作。台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美日三方安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海與印太區域的自由開放，以及全球和平穩定及繁榮，持續為世界貢獻良善力量。

印太 台海 川普 石破茂 總統府發言人

延伸閱讀

川普會石破茂 美日同意加強合作反擊中國經濟侵略

石破茂首會川普 重申台海和平重要性、反脅迫行徑

總統邀五院會商 立院：韓國瑜將帶回建議邀朝野協調

賴總統下周一院際協調 盼化朝野化解對立

相關新聞

參選嘉市下屆巿長？已掛逾10面看板...藍議員鄭光宏：深思中

嘉義市長黃敏惠當4屆，明年卸任，未宣布接班人，藍營能否再守住執政權，接棒人選讓支持者焦慮，傳出有意參選綠營立委王美惠、白...

被罷免第一階段送件 吳思瑤批罷團： 毫無正當性

藍營青年反制綠營大罷，發起罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶行動，罷免吳思瑤第一階段上午送件，領銜人賴苡任和滿志剛、劉思吟、...

獨／賴清德老家爭議...新北修法「有門牌不可推定為合法」引聯想

賴清德總統萬里老家違建事件已落幕，不過當初賴總統回應媒體，老家在民國60年左右就拿到門牌號碼，認為房子未違反區域計畫管制...

「大九學堂」下週北京參訪 蕭旭岑籲賴清德勿卡兩岸觀光

大陸日前宣布將恢復上海及福建團客赴台旅遊，兩地旅遊業者要組織旅遊踩線團來台，陸委會及觀光署要求經觀光「小兩會」討論再進行...

美日領袖聲明重申台海和平重要性 總統府誠摯感謝

美國總統川普、日本首相石破茂7日發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。總統府發言...

賣命救人卻買不起新藥 醫師跳槽賺高薪錯了嗎？

「年輕醫師抵擋不住外界誘惑，選擇離開本業，這對醫療體系是很大損失。」台大醫院院長吳明賢這番話，在醫界激起不小震盪。不少人有感認同，但也有年輕醫師聽在耳裡，除了感覺被「情勒」扣上醫德大帽子，也認為是既得利益者思維。一名患有腎炎的醫師感嘆「爆肝低薪」；另名轉行藥廠的台大醫師也說「當高級社畜總比在醫院被糟蹋好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。