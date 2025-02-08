參選嘉市下屆巿長？已掛逾10面看板...藍議員鄭光宏：深思中

嘉義市長黃敏惠當4屆，明年卸任，未宣布接班人，藍營能否再守住執政權，接棒人選讓支持者焦慮，傳出有意參選綠營立委王美惠、白營立委張啟楷，勤跑部署；藍營醫師翁壽良率先表態參選掛大型看板；議員鄭光宏春節也掛10多面拜年人像看板，是否為選市長熱身？引人注目，鄭說，「我還未決定參選，深思中」。

春節期間，市區重要路口，都會看到議員鄭光宏大型拜年人像看板，引人注目，鄭光宏是西區議員，連任2屆，年輕、問政口才好，服務績效受好評，又有碩士學歷，父親鄭俊亨曾任副議長，地方人脈深厚，本屆議員張秀華選立委，鄭光宏擔任輔選要職，是藍營明日之星。

鄭光宏說，許多親友勸進他選市長，春節看板許多來自支持者，掛看板純粹是向市民朋友拜年，請外界勿過多聯想揣測，對參選下屆市長，「我還沒決定，還在深思中。」

最先表態選市長的醫師翁壽良，去年擔任柯文哲選總統嘉義競總主委，選後在叔叔、前立委翁重鈞介紹下，加入國民黨，從義竹鄉遷戶籍回嘉市，在中山路中央噴水圓環接連換掛3幅大型看板，最新的看板「文化停車場、逛街沒煩惱」，為圓猝逝建築師哥哥翁壽生生前設計文化廣場未竟的心願，勤跑基層。