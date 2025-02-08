被鎖定罷免立委聲量大比拚 葉元之還輸三藍委

罷免議題延燒，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月4日至2月3日之間，藍綠陣營區域立委在罷免話題的網路聲量。數據分析結果顯示，在聲量最高的前10人中，國民黨佔7人，且主要聲量來源均源自「被罵」的被動聲量，並非因主動發動攻擊而獲關注。

數據顯示，在聲量最高的前10人中，包括黨團總召傅崐萁、立委徐巧芯、王鴻薇、葉元之、陳玉珍、羅智強、洪孟楷等人均入榜。傅崐萁、徐巧芯兩人聲量雙雙突破8萬則，他們的熱門話題包括春節期間發春聯時被嗆聲，陳玉珍的熱門話題則是因筆戰時嗆影視工作者「丟掉那隻要飯的碗」遭砲轟，聲量突破4.2萬則。

民進黨立委部分，除了被點名「雙罷」的吳思瑤、吳沛憶入榜，各自創下超過6.7萬則、2.2萬餘則聲量，來自台南市的王定宇也擠進前10，聲量約1.7萬多則，至於其他被鎖定的中南部立委，與罷免相關的聲量則不高。

TPOC指出，透過分析藍綠陣營立委與支持者的Facebook、Instagram、Threads等社群數據發現，與罷免相關話題當中，藍綠陣營動員力出現顯著差距。綠營相關貼文數超過4300多則，創造超過221萬次超高互動數，反觀藍營相關貼文數僅1400多則，整體互動數只有27.8多萬次，且綠營貼文的平均互動數也是藍營的2.6倍左右。

TPOC表示，藍營互動數排名較高的頻道，多來自立委本人的自媒體，如徐巧芯、韓國瑜、王鴻薇、羅智強粉絲專頁創造超過1.5萬則聲量，相反地綠營社群較為「百花齊放」，除了積極發文的柯建銘、沈伯洋個人頻道外，挺綠關鍵意見領袖的表現也相當突出，創造破萬聲量者比比皆是。