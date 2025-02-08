美議員提案籲恢復與台外交 國民黨：應與中華民國復交

美國廿四名共和黨聯邦眾議員提出共同決議案，呼籲川普政府廢除一中政策，恢復與台灣正式外交關係。國民黨昨表示，美方若希望與我國恢復正式外交，應以「復交」形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法事實。

外交部表示，感謝美國國會長期以來展現對台灣以及強化台美關係的堅定支持，將持續關注美國國會新一屆會期的相關進展，並與國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美全球夥伴關係。

國民黨表示，尊重美國政府對其一中政策的決定權。自一九七九年以來，歷任美國總統均奉行一中政策，這是美國基於自身國家利益所制定的政策，美方是否改變此政策，應由美國政府自行決定。

藍委牛煦庭強調，有人聲援台灣是好事，但也要冷靜觀察該決議案後續審查。川普很可能藉此當籌碼，最後決策仍依美中談判而定。