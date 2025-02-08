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北檢偵辦壯世代 吳春城：願受檢驗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委吳春城。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，台北地檢署已主動簽分「他」字案偵辦，案由為貪汙治罪條例圖利等罪。吳春城昨天表示，絕對有信心接受檢驗，但求公平公正，不要受政治力介入干預。

吳春城指出，他陷入政治風暴以來，沒有選擇回擊民進黨，反而盡量少回應，正是因為不願因為個人爭辯而影響壯世代，影響台灣超高齡社會的重要政策；非常歡迎檢調已介入調查，但求公平公正，不要受政治力介入干預。

吳春城表示，他擔任立委前經營企業卅年，所有財產依法納稅，依法申報。民進黨記者會指控他創辦的公司承接政府標案，請問一個民間公司依政府採購法，申請標案到底那裡不法？去年二月一日之前，他只是一介平民，從未也無能力施壓任何單位，也望媒檢詳查。

吳春城指出，壯世代商標是四年前產物，標章專利已聲明放棄。這四年他在努力的就是壯世代公共化，四年前壯世代剛推動，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，而一旦壯促法上路，就決定放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會。相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄之行政程序。

民進黨立委郭國文表示，吳春城明顯違反利益迴避，不只該處卅萬元到六百萬元罰鍰，民眾黨立院黨團總召黃國昌更應該將吳春城送紀律委員會。

郭國文指出，吳春城發明了「壯世代」這個詞，並擔任壯世代協會理事長，更申請專利，上任立委後不只提意義不明的專法，更提預算案要求體育署補助對象要包含壯世代，這種圖利自己的行為已違反了「利益迴避法」、「立法委員行為法」等。

吳春城 專利 民進黨 郭國文 黃國昌

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