邱議瑩高雄新書發表會 陳其邁：她是堅持理念的人

民進黨立委邱議瑩今天在高雄舉辦「生命的溫暖戰歌」新書發表會，高雄市長陳其邁站台時說，邱議瑩曾在挺同婚時說過「當立委沒什麼，人權、自由比較重要」，在困難中堅持理念。

邱議瑩今天在高雄台鋁影城舉辦「生命的溫暖戰歌」新書發表會，並播映紀錄片「交換禮物」。現場有不少醫界人士、農漁會代表、民意代表和粉絲參與，許多人拿著新書索取簽名、合照，影廳內座無虛席。

陳其邁致詞時說，認識邱議瑩超過30年，一路看到她在政壇起起落落，「雖然邱議瑩叫我不要再說她恰（兇的台語），但我還是要從恰開始說起」，她最精彩的故事還是從「生命的溫暖戰歌」開始講起。

陳其邁說，邱議瑩有名「踹門」事件是他帶隊去法務部，要爭取前總統陳水扁的就醫權，「我是資深立委知道比較多眉角，但邱議瑩為了理念一腳就踹開門，這可以看出，她是堅持理念的人。」

陳其邁也說，2019年推動同婚法案時，很多立委都擔心對選票會有影響，他2018年選市長也經歷過。但立院投票前，邱議瑩告訴時任行政院長蘇貞昌說「立委沒什麼、落選也沒什麼，但是人權和自由這比較重要」，她勇敢的投下那一票讓人感動。

邱議瑩接在陳其邁後面上台，她笑著說，當年「踹門」後接到主治醫師蔡英美的電話，蔡英美說「恭喜妳，我看妳腿那麼有力，完全康復了」。

邱議瑩提及，2018年陳其邁落選是她人生的重大挫敗，除了難過陳其邁敗選，也是自己經歷網路攻擊，當時累積的132萬則攻擊留言，「至今仍是金氏世界紀錄，當時我萌生退出政壇的念頭」。

邱議瑩說，丈夫李永得當時鼓勵她，「妳還有心繫的再生醫療法還沒完成」，於是她重新站起來，持續與醫界、政府、產業界討論與協調，直到去年法案終於通過，對她來說是立委任內最重要的事。

邱議瑩在2017年出版「生命的溫暖戰歌」，記錄自己與癌症搏鬥的日子，希望藉自身故事鼓勵生病及需要幫助的人。去年底此書的全新增訂版，增加「再生醫療法」三讀通過過程，也分享法案經歷的挑戰。