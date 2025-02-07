快訊

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

總統邀五院會商 立院：韓國瑜將帶回建議邀朝野協調

中央社／ 台北7日電

總統賴清德將於10日約集五院院長會商國政，立法院今天表示，身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。立法院屬合議制機關，立法院長韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調。

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

立法院下午透過新聞稿表示，立法院為最高民意機關，由各黨各派立委代表民意行使職權所組成的合議制憲政機關。社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展，不僅是賴總統、全體民眾的期盼，也是立法院長及全體立委的努力目標。立法院為各方民意匯聚的場域，處理各項議案本即以人民福祉為先。

立法院指出，縱然當前政情動盪，立法院仍秉持憲法所賦予職權，代表人民行使立法權，不敢懈怠。面對國際局勢的變動，國家迫切需要進步，國內的政情更需要穩健的發展。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

立法院表示，解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職權。立法院屬合議制機關，院長韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。

憲法 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

【重磅快評】韓國瑜再進府 賴清德的茶會比咖啡好喝？

韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

傳賴清德擬邀五院院長共商國是 王鴻薇：別說一套做一套

獨／抗罷免打團體戰 新北藍委擬邀「川伯」當秘密武器

相關新聞

反擊高嘉瑜指控秘密金庫買豪宅 李彥秀今提刑事告訴

民進黨前立委高嘉瑜屢攻國民黨立委李彥秀擁海外豪宅未申報等議題，李彥秀今日已委請律師，向士林地檢署提出刑事告訴，強調讓跳梁...

韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府表示，賴總統將依據憲法召集五院院長會商國政，增進院際協調與合作。不過，立院人士質疑，...

賴清德首邀五院共商國是 考試院：用難得機會凝聚共識

賴清德總統邀請五院下周一茶敘，共商國是，增進院際協調合作。考試院秘書長劉建忻今日表示，利用難得機會交換意見，凝聚共識，以...

海基會預算被刪減 羅文嘉：檢討哪些業務可以精簡

立法院先前已三度通過114年度預算，陸委會預算與陸委會補助海基會的部分，遭刪減不少，海基會祕書長羅文嘉7日下午指出，目前...

影／政府、國營企業永續長日月潭上課 彭啟明：公家場地不花錢

行政院因總預算遭刪除凍結，大幅減少支出，今天卻邀集中央、地方和國營企業永續長，在日月潭向山遊客中心舉辦永續淨零增能課程。...

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

因應各部會預算遭刪，環境部長彭啓明昨天表示，已擬15項節能減碳項目，以及只留訂1份報紙、雜誌。他今天在臉書貼文表示，刪除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。