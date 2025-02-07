總統邀五院會商 立院：韓國瑜將帶回建議邀朝野協調

總統賴清德將於10日約集五院院長會商國政，立法院今天表示，身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。立法院屬合議制機關，立法院長韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調。

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德預定10日下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

立法院下午透過新聞稿表示，立法院為最高民意機關，由各黨各派立委代表民意行使職權所組成的合議制憲政機關。社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展，不僅是賴總統、全體民眾的期盼，也是立法院長及全體立委的努力目標。立法院為各方民意匯聚的場域，處理各項議案本即以人民福祉為先。

立法院指出，縱然當前政情動盪，立法院仍秉持憲法所賦予職權，代表人民行使立法權，不敢懈怠。面對國際局勢的變動，國家迫切需要進步，國內的政情更需要穩健的發展。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

立法院表示，解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職權。立法院屬合議制機關，院長韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。