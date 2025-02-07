海基會預算被刪減 羅文嘉：檢討哪些業務可以精簡

立法院先前已三度通過114年度預算，陸委會預算與陸委會補助海基會的部分，遭刪減不少，海基會祕書長羅文嘉7日下午指出，目前數目還不確定，有可能高達1億，規模相當於原本編列的業務費，預算「一定不夠」，海基會將自行檢討有哪些業務也許可以精簡、降低花費。

海基會7日下午舉行例行背景說明會，羅文嘉指出，這次中央政府總預算的審查，數額有待立法院確定之後送出才知道。他表示，海基會的預算主要是海基會是歲入的部分，主要編在陸委會補助海基會的預算，這是在立法院二三讀中分別有兩個案，一個案是國民黨的提案，提案刪除7,000萬元，然後通過另外一個案是民眾黨的提案刪除將近2,900萬，這兩個案加起來，可能達1億，但目前也不知道有沒有「大包小」。

羅文嘉強調，換句話講，海基會推動、處理兩岸相關事務的費用「等於是0」，期望立法院如果還有機會再重新的考慮或審議陸委會補助海基會預算時，能夠再有機會能夠用理性務實，站在國家利益的立場來重新解釋，我們也會竭盡所能的把這些預算用在哪裡，花在了哪裡一如以往很詳細的做說明。

他提到，（海基會）30年來建立不容易，「不要因為一時的政黨之見，或是一時受到對岸的干擾影響，而做出了危害國家長遠利益的錯誤決策」。

就因應方法，他表示，業務減少了，經費減少，業務量減少，當然人力組織也應該做調整，「我們有沒有可能另外找到其他的收入來源，來確保一些最基本跟人民相關的權益事項不要受到影響」。這是在接下來這一兩個月，海基會同仁必須努力。他強調，有些也許可以暫緩，或是規模縮小，但有些業務沒辦法縮減，比如說文書驗證的業務，如果縮減，那兩岸的往來、婚姻、就學、工作相關驗證業務如果停止了怎麼辦？這就明顯的影響到人民的權益，「可是業務如果是0要怎麼辦？」

他透露，內部的同仁各處作業就是針對3月1日起有哪些要做一些調整，「目前我們在人力還有推動上，先做好一些幕僚準備工作」。

本報記者詢問，陸委會的官網是說大陸委員會114年度預算，被立法院總共刪減1億3,000餘萬元，羅文嘉方才指在陸委會補助海基會部分，可能加起來被刪1億，目前海基會跟陸委會有沒有一起討論怎麼去因應預算被刪減的後續？今年會不會考慮因為預算被刪減可能會影響到業務的推動，而相應增加自籌款的比例？

對此羅文嘉回應指，陸委會補助海基會的預算總金額編列在海基會歲入的部分是2億5,000萬，扣掉1億就只剩1億5,000萬，那1億5,000萬，他剛才講到業務費用是9000多萬，此外還有人事費、基本行政維持費，「所以一定不夠」。

他表示，當然一方面是開源節流，並提及「立法院刪除不合理的部分，我覺得我們要說明清楚，讓立委知道，讓政黨知道，也讓民眾知道，如果在野黨還是執意要刪除這些不該刪的部分，站在立民主政治責任政治上，這個責任就應該分清楚」。

至於節流的部分，羅文嘉說自己分別與海基會董事長吳豊山、陸委會主委邱垂正討論、報告過，海基會也會自行來做檢討，組織是不是變得龐大了？有哪些業務也許可以精簡，哪些做法可以降低花費？「我會把預算刪減當成一個重新審視一個34年來的這樣一個特殊的機構，在面對新的形勢，在組織在人力，在業務的執行上，有沒有哪些我們應該自我檢討的部分」。

他還強調，如是要自籌，要籌近2億元，會占整個原來預算的大概是57%，「我想應該不合理」。

另據陸委會提供給媒體的訊息，114年度該會補助海基會的費用並非全刪，而是共補助2億5,000萬，遭刪7,000萬（新增項目為主）。而公開資料顯示，海基會114年度預算書編列支出數為3億5,436.6萬元，較去年預算書的支出編列2億9,951.8萬元增加逾5,000萬元。值得一提的是，海基會今年度預算大幅增加政府補助、降低自籌比例，由先前的約六成與四成，調整為七成與三成，這也是羅文嘉上任後調整海基會過往財務結構的重要舉措。