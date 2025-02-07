快訊

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

影／政府、國營企業永續長日月潭上課 彭啟明：公家場地不花錢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
政府永續長聯盟今天在向山遊客中心上課，環境部長彭啟明表示場地不用花錢，還能學習南投低碳旅遊和土壤碳匯。記者江良誠／攝影
政府永續長聯盟今天在向山遊客中心上課，環境部長彭啟明表示場地不用花錢，還能學習南投低碳旅遊和土壤碳匯。記者江良誠／攝影

行政院因總預算遭刪除凍結，大幅減少支出，今天卻邀集中央、地方和國營企業永續長，在日月潭向山遊客中心舉辦永續淨零增能課程。環境部長彭啟明說，舉辦地點是公家場地，不用費用，各永續長都是用自己差旅費，搭乘大眾運輸系統參加，和到台北開會其實一樣。

立法院對中央政府總預算案大砍2075億餘元，統刪中央政府各部會的水電費10%、特別費60%，閣揆卓榮泰和各部會都指預算受影響，甚至縮減訂閱書報、省下茶點錢。

不過，政府永續長聯盟永續淨零增能課程今、明兩天在南投縣舉辦，今天下午在日月潭向山遊客中心，晚上住宿日月潭映涵飯店，明天課程則轉到暨南大學。參加者包括中央部會、縣市政府及國營企業永續長，多達5、60人。

為何要在南投舉辦？環境部長彭啟明說，向山遊客中心是很好的場地，觀光署一直希望淨零減碳和觀光旅遊結合，推動綠色旅遊。上次他到南投騎腳踏車，觀光署長強烈建議在日管處向山遊客中心上課，這也是公家場地不用費用，各單位永續長都是使用自己的差旅費，並搭乘大眾運輸系統，和到台北開會是一樣的。

更重要的是南投有兩個地方做得很好，日月潭推動低碳旅遊，希望各部會、各縣市都來效法；第二點是暨大有土壤碳匯，減碳要跟農民、地方創生在一起，希望讓大家感受新作法，前面課程都在教室內，這次會走出戶外去看實際狀況，透過實際操作，把減碳行為落實到各部會與縣市政府，並向南投學習。

政府永續長聯盟今天到日管處向山遊客中心上課，環境部強調場地不用花錢。記者江良誠／攝影
政府永續長聯盟今天到日管處向山遊客中心上課，環境部強調場地不用花錢。記者江良誠／攝影

南投縣 日月潭 永續

延伸閱讀

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

環團不埋單減碳新目標 彭啓明：產業轉型太快恐翻車

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

環境部7日討論減碳目標 彭啓明：可有不同觀點但不應否定彼此努力

相關新聞

反擊高嘉瑜指控秘密金庫買豪宅 李彥秀今提刑事告訴

民進黨前立委高嘉瑜屢攻國民黨立委李彥秀擁海外豪宅未申報等議題，李彥秀今日已委請律師，向士林地檢署提出刑事告訴，強調讓跳梁...

韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府表示，賴總統將依據憲法召集五院院長會商國政，增進院際協調與合作。不過，立院人士質疑，...

海基會預算被刪減 羅文嘉：檢討哪些業務可以精簡

立法院先前已三度通過114年度預算，陸委會預算與陸委會補助海基會的部分，遭刪減不少，海基會祕書長羅文嘉7日下午指出，目前...

影／政府、國營企業永續長日月潭上課 彭啟明：公家場地不花錢

行政院因總預算遭刪除凍結，大幅減少支出，今天卻邀集中央、地方和國營企業永續長，在日月潭向山遊客中心舉辦永續淨零增能課程。...

賴總統邀五院院長會商國政 韓國瑜接球：代表人民反映民情

總統府今天宣布，賴清德總統將於下周一召集五院院長會商國政。立法院表示，「本院敬表尊重」。立法院身為最高民意機關，代表人民...

賴總統邀五院會商 監察院將反映預算被大砍困境

賴清德總統預計10日邀請五院院長共商國是，增進院際協調合作。監察院秘書長李俊俋今天表示，監察院長陳菊正請病假，將由監察院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。