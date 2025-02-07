美24眾議員提案籲恢復與台外交 國民黨：應與中華民國復交

美國24位共和黨眾議員6日連署提出決議案，要求川普政府放棄一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，同時協助台灣加入國際性貿易組織。國民黨今天表示，若美方希望與我國恢復正式外交關係，應以「復交」的形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法的事實。

國民黨表示，本黨一貫主張維持兩岸和平，並支持任何能夠加深台美關係及合作的方式，同時應以台灣人民的福祉與安全為優先考量。國民黨也呼籲民進黨政府以更務實的態度推動外交，避免激化台海局勢，唯有確保台海穩定，才能真正守護台灣人民。

針對美國部分眾議員提出廢除「一中政策」並主張美台建交的決議案，國民黨認為，若美方希望與我國恢復正式外交關係，應以「復交」的形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法的事實。

國民黨表示，他們尊重美國政府對其「一中政策」的決定權。自1979年以來，歷任美國總統均奉行「一中政策」，這是美國基於自身國家利益所制定的政策。美方是否改變此政策，應由美國政府自行決定。

國民黨強調，深化台美關係應以務實且穩健的方式進行，更需確保台海和平與穩定，才是對台灣人民最負責任的態度。

國民黨立委牛煦庭表示，他以平常心看待，有人願意聲援台灣當然是好事，但也要冷靜觀察該項決議案後續審查的情況。他提醒，美國總統川普的領導風格是極度個人主義，很有可能藉此當成談判的籌碼，最後決策可能還是要依據美國和中國談判的結果而定。