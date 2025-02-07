【重磅快評】韓國瑜再進府 賴清德的茶會比咖啡好喝？

總統府傳出消息，賴清德總統將首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局，綠委隨即發聲肯定賴承擔責任；賴清德上月對韓國瑜端出和解咖啡，結果咖啡喝完，雙罷、大罷免隨之而來。外界好奇，這次的茶敘之後會有什麼「伴手禮」？

總統賴清德本月10日將邀請五院院長進府茶敘，盼與立法院長韓國瑜等人針對朝野關係與國際政經情勢共商國是。民進黨立院黨團總召柯建銘保持沉默，倒是幹事長吳思瑤馬上附合，指賴窮盡一切努力穩定社會、穩定民主運作，黨團肯定賴總統願意做出各種努力，化解朝野衝突。

這是賴總統上任首次與五院院長茶敘，總統與五院關係密切，憲法第44條規定，總統對於院際間的爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之；賴清德上任後，院際衝突不斷，上任都快八個月才想到與五院院長茶敘，相較前總統蔡英文上任第一周就與五院院長餐敘 坦白說賴已慢了好幾拍。

柯建銘到底是老江湖，這次選擇安靜以對；吳思瑤可能是歌功頌「德」習慣了，忍不住大誇賴清德承擔責任，努力化解朝野衝突，難怪民進黨內人士認為，賴清德是直接透過吳思瑤指揮黨團，吳思瑤日後必將取代老柯，吳思瑤此際怎能不認真表態？

只是，這次賴清德的茶和上次的咖啡會有什麼不一樣嗎？賴清德在元旦談話中表示，化解朝野分歧是總統的重要工作，並打算邀請韓國瑜「喝咖啡」，一起聊聊國家大事、關心國家發展；在韓國瑜率川普就職慶賀團赴美前夕，賴清德果然端出熱騰騰咖啡，還要韓國瑜找柯建銘「續杯」，結果換來民進黨上下一心大罷免，韓國瑜還是頭號目標之一。

賴清德常常說一套、做一套，化解朝野對立如此，兩岸交流也一樣；近例是他出席台商春節活動，他喊話兩岸應以交流取代圍堵，對話取代對抗，但陸委會馬上就駁回北市府邀上海賞燈團來台的第二團，年前駁回第一團的理由是來不及審查，第二團退件理由又說是部分涉及旅遊觀光踩線，理由愛怎麼編就怎麼編，這是那門子的「交流取代圍堵」？

這次賴清德不端咖啡改上茶，表面是延續「和解咖啡」的構想，名義是聚焦川普回鍋後的相關政策對台灣的影響及因應策略，但大家心理都清楚，茶敘重點還是韓國瑜，賴清德只想藉韓營造朝野和諧的氣氛；韓國瑜也不是省油的燈，有了上次喝咖啡經驗，這次要如何品茶，屆時兩人過招將成為關注重點。

賴總統找五院院長茶敘，本來就是早該做的事，現在重點變成化解朝野分歧，儘管有觀點認為若要談三讀法案，韓的代表性有疑義，賴真要化解朝野分歧，就應找朱立倫、黃國昌喝茶，但這次茶敘重點全在韓國瑜一人身上，殆無疑義；要不是賴清德總是說一套、做一套，只知操作對立，韓國瑜這杯茶又何來苦澀？