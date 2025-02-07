快訊

獨／人設崩壞！網紅牙醫史書華劈腿名媛還休妻 鹹濕對話曝光

難平復傷痛！小S告假「小姐不熙娣」 找她救火代班主持

高雄分屍案…當地人曝凶嫌與被害人是舊識 犯案後還冷血探口風

【重磅快評】韓國瑜再進府 賴清德的茶會比咖啡好喝？

聯合報／ 主筆室
總統賴清德本月10日將邀請五院院長進府茶敘，盼與立法院長韓國瑜等人針對朝野關係與國際政經情勢共商國是。圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。中央社
總統賴清德本月10日將邀請五院院長進府茶敘，盼與立法院長韓國瑜等人針對朝野關係與國際政經情勢共商國是。圖為上月賴總統接見立院訪美團，和韓國瑜互動熱絡。中央社

總統府傳出消息，賴清德總統將首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局，綠委隨即發聲肯定賴承擔責任；賴清德上月對韓國瑜端出和解咖啡，結果咖啡喝完，雙罷、大罷免隨之而來。外界好奇，這次的茶敘之後會有什麼「伴手禮」？        

總統賴清德本月10日將邀請五院院長進府茶敘，盼與立法院長韓國瑜等人針對朝野關係與國際政經情勢共商國是。民進黨立院黨團總召柯建銘保持沉默，倒是幹事長吳思瑤馬上附合，指賴窮盡一切努力穩定社會、穩定民主運作，黨團肯定賴總統願意做出各種努力，化解朝野衝突。

這是賴總統上任首次與五院院長茶敘，總統與五院關係密切，憲法第44條規定，總統對於院際間的爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之；賴清德上任後，院際衝突不斷，上任都快八個月才想到與五院院長茶敘，相較前總統蔡英文上任第一周就與五院院長餐敘  坦白說賴已慢了好幾拍。

柯建銘到底是老江湖，這次選擇安靜以對；吳思瑤可能是歌功頌「德」習慣了，忍不住大誇賴清德承擔責任，努力化解朝野衝突，難怪民進黨內人士認為，賴清德是直接透過吳思瑤指揮黨團，吳思瑤日後必將取代老柯，吳思瑤此際怎能不認真表態？

只是，這次賴清德的茶和上次的咖啡會有什麼不一樣嗎？賴清德在元旦談話中表示，化解朝野分歧是總統的重要工作，並打算邀請韓國瑜「喝咖啡」，一起聊聊國家大事、關心國家發展；在韓國瑜率川普就職慶賀團赴美前夕，賴清德果然端出熱騰騰咖啡，還要韓國瑜找柯建銘「續杯」，結果換來民進黨上下一心大罷免，韓國瑜還是頭號目標之一。 

賴清德常常說一套、做一套，化解朝野對立如此，兩岸交流也一樣；近例是他出席台商春節活動，他喊話兩岸應以交流取代圍堵，對話取代對抗，但陸委會馬上就駁回北市府邀上海賞燈團來台的第二團，年前駁回第一團的理由是來不及審查，第二團退件理由又說是部分涉及旅遊觀光踩線，理由愛怎麼編就怎麼編，這是那門子的「交流取代圍堵」？

這次賴清德不端咖啡改上茶，表面是延續「和解咖啡」的構想，名義是聚焦川普回鍋後的相關政策對台灣的影響及因應策略，但大家心理都清楚，茶敘重點還是韓國瑜，賴清德只想藉韓營造朝野和諧的氣氛；韓國瑜也不是省油的燈，有了上次喝咖啡經驗，這次要如何品茶，屆時兩人過招將成為關注重點。

賴總統找五院院長茶敘，本來就是早該做的事，現在重點變成化解朝野分歧，儘管有觀點認為若要談三讀法案，韓的代表性有疑義，賴真要化解朝野分歧，就應找朱立倫、黃國昌喝茶，但這次茶敘重點全在韓國瑜一人身上，殆無疑義；要不是賴清德總是說一套、做一套，只知操作對立，韓國瑜這杯茶又何來苦澀？

咖啡 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

賴清德將召五院長會商國政 許宇甄：應找在野領袖解僵局

韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

傳賴清德擬邀五院院長共商國是 王鴻薇：別說一套做一套

賴清德將首度邀請五院院長茶敘 綠黨團：肯定承擔責任

相關新聞

反擊高嘉瑜指控秘密金庫買豪宅 李彥秀今提刑事告訴

民進黨前立委高嘉瑜屢攻國民黨立委李彥秀擁海外豪宅未申報等議題，李彥秀今日已委請律師，向士林地檢署提出刑事告訴，強調讓跳梁...

韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府表示，賴總統將依據憲法召集五院院長會商國政，增進院際協調與合作。不過，立院人士質疑，...

【重磅快評】韓國瑜再進府 賴清德的茶會比咖啡好喝？

總統府傳出消息，賴清德總統將首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局，綠委隨即發聲肯定賴承擔...

總統府邀集五院院際協調 政院：具體議題尚未盤點

總統府宣布，賴清德總統將於下周一召集五院院長會商國政。行政院發言人李慧芝表示，行政院對總統召集五院院長會商表示感謝。不過...

賴清德將召五院長會商國政 許宇甄：應找在野領袖解僵局

賴清德總統下周一將召集五院院長於總統府會商國政，希望透過會商，凝聚朝野共識等。國民黨立委許宇甄今天表示，若賴清德真的想解...

建立我國主權AI 葛如鈞宣示力推人工智慧基本法

中國大陸「深度求索」（DeepSeek）近期發布低成本的高效益AI模型。國民黨立委葛如鈞今日表示，行政院無作為，不斷浪費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。