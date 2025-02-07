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建立我國主權AI 葛如鈞宣示力推人工智慧基本法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／立委葛如鈞辦公室
國民黨立委葛如鈞。圖／立委葛如鈞辦公室

中國大陸「深度求索」（DeepSeek）近期發布低成本的高效益AI模型。國民黨立委葛如鈞今日表示，行政院無作為，不斷浪費時間，我國主權AI亟待建立，本會期會力推「人工智慧（AI）基本法」。

葛如鈞說，DeepSeek 作為第一個完全開放權重、效能達到 OpenAI o1 同水準的模型，採用 MIT 授權，使用者可以隨心所欲地運用這項技術。昨日行政院召開記者會，雖然對AI算力及主權AI表示關心，並宣稱國科會將全力推動相關研發，但隨即卻轉而要求各公務機關以數位發展部既有的AI系統為基礎，全面禁用DeepSeek；同時，公立大學及研究機構也必須先報請行政院核可、採取必要管制措施後才能使用。

葛如鈞表示，我國主權 AI 的老問題仍然存在著繁中資料、研發人才還有算力資源都嚴重缺乏的問題。台灣自產的大型語言模型（LLM）「台德（TAIDE）」，面臨資源、語料不足的窘境已久，現在 TAIDE 13B 模型還沒釋出，DeepSeek R1 已達其 50 倍 — 671B 規模。早在4個月前的總質詢，他已不斷強調，我國應發展獨立專屬的 AI 技術以維護國家主權，並呼籲行政院長卓榮泰儘速提出主權 AI 戰略，否則十年過去，我方主權 AI 仍將是空中樓閣。

葛如鈞說明，並不是想要危言聳聽地說 DeepSeek 有多厲害來滅台灣威風，而是現在世界級的公司都對 DeepSeek R1 有高度興趣，但現下我國的行政院仍然毫無作為、4個月後還是只會「禁用」，坐看 DeepSeek 崛起。

葛如鈞認為，部分人或許擔心 DeepSeek 可能帶有「中國意識」，由於該模型採用 MIT 授權，因此完全有機會重塑其價值觀以解決這一問題。他提到他曾向行政院提出重點建議，包括建立並向 TAIDE 開放「具有台灣元素的資料庫」以實現主權AI；明確預算編列以確保資金運用得當；行政院是否鬆綁著作權法以利資料取得；跨部會協調整合人才資源，明確指派主導單位。而卓榮泰當時回覆，TAIDE 還在剛起步的過程，會「稍微保守」一點讓他建立基本能力。

葛如鈞重申，總質詢結束後的4個月，DeepSeek已迅速崛起，使大家不得不反思，台灣還有多少個「4個月」可以浪費？他表示，國民黨主席朱立倫日前表示「人工智慧基本法」將會是本會期的優先法案之一，並定調本會期為「民生會期」，就是希望可以帶領我國更好地面對全球數位時代的浪潮；但此時此刻，民進黨側翼們卻在各地大抵制、民進黨團總召柯建銘不斷放話要大罷免，還說這個會期恐沒有法案。

葛如鈞強調，國民黨絕不會容許此類情況發生，本會期內，必將在黨團領導下，團隊協作、智庫參與，全力推動福國利民的民生法案，確保國家利益與科技發展並進。目前國民黨內已有多位委員率先提出各自版本的人工智慧基本法，並獲得黨內廣泛支持。國民黨和台灣民眾站在一起，科技與經濟才是台灣未來要走的路。

DeepSeek 人工智慧 國民黨

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