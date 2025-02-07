反擊高嘉瑜指控秘密金庫買豪宅 李彥秀今提刑事告訴

民進黨前立委高嘉瑜屢攻國民黨立委李彥秀擁海外豪宅未申報等議題，李彥秀今日已委請律師，向士林地檢署提出刑事告訴，強調讓跳梁小丑的惡行得到法律的制裁，讓台灣公共討論回到事實之上。

李彥秀說，高嘉瑜不斷用不實的資料含沙射影，對她不實的指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，已經到極其惡意的程度，不僅造成其他無辜第三人的傷害，她信譽受損，更嚴重浪費社會資源，關注高嘉瑜荒誕不羈的歌聲與鬧劇之中。

李彥秀表示，她隻身前往美國求學，經歷語言學校、社區大學的奮鬥，最後進入加州爾灣大學攻讀學位。借住親戚家、借住朋友家，四處租屋，多年間，就更換了好多個住處，這幾乎是所有留學生共同經歷的奮鬥過程。高嘉瑜將借宿租屋的「居住地址」，抹黑影射為「買賣加州爾灣的房地產紀錄」。高嘉瑜稱她曾於2016年9月21日於爾灣購入第2間房產，但真相是該房產與她毫無關係，所有權人姓名也與本人截然不同。

李彥秀強調，她財產申報上的「富勒頓房地」（金額單位誤植部分，已向監察院更正完成，僅是尚未上刊監察院公報），高嘉瑜都可以聲稱她未申報，顯然是非常離譜的惡意爆料。信託問題，更凸顯高嘉瑜的惡質抹黑手段。

李彥秀說明，高嘉瑜指控她在美國兩間房子，都是由秘密金庫「家庭信託基金」（購入）。爾灣的房子是在2016年6月2日購入，生前信託遺囑則是在2021年才設立，根本就是指鹿為馬。而富勒頓房子，雖然是2021年購置，但生前信託遺囑裡面根本沒有分毫資金，所以根本不是以生前信託遺囑購買，而信託的兩間房子，早已在她的財產申報當中揭露，高嘉瑜根本就是低級錯誤的爆料，高更造謠抹黑她持有美國綠卡，至今仍沒有澄清還給彥秀清白。