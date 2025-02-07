快訊

真的唱不了！CNBLUE忍痛宣布「高雄場延期」

ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎

桌球／闖新加坡站決賽 林昀儒、高承睿首合拍就將爭冠

美眾議員籲美台建交 藍：應與中華民國復交

中央社／ 台北7日電

美國24名共和黨聯邦眾議員今天提出決議案，呼籲川普政府廢除一中政策，恢復與台灣的正式外交關係。國民黨表示，若美方希望恢復正式外交關係，應以「復交」的形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法的事實。

美國24名共和黨聯邦眾議員今天提出決議案，呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定，及挺台加入國際組織。

國民黨回應表示，國民黨一貫主張維持兩岸和平，並支持任何能夠加深台美關係及合作的方式，同時應以台灣人民的福祉與安全為優先考量。民進黨政府應以更務實的態度推動外交，避免激化台海局勢，唯有確保台海穩定，才能真正守護台灣人民。

國民黨認為，若美方希望恢復正式外交關係，應以「復交」的形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法的事實。

國民黨表示，尊重美國政府對其「一中政策」的決定權。自1979年以來，歷任美國總統均奉行「一中政策」，這是美國基於自身國家利益的政策。美方是否改變此政策，應由美國政府自行決定。

國民黨強調，深化台美關係應以務實且穩健的方式進行，更需確保台海和平與穩定，才是對台灣人民最負責任的態度。

一中政策 台美關係 國民黨 川普 美國

延伸閱讀

蘇巧慧：民進黨新北黨公職將協助大罷免藍委

陸配史雪燕遭解除公職案 劉世芳：依法處理無打壓

林楚茵：連署罷免傅崐萁被關切 國民黨戒嚴唯一品牌

美國24名眾議員推決議案支持廢一中政策 籲美台建交

相關新聞

韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府表示，賴總統將依據憲法召集五院院長會商國政，增進院際協調與合作。不過，立院人士質疑，...

因應內外嚴峻挑戰 賴總統10日召集五院院長會商國政

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統預定在10日（下周一）下午3時，依據憲法賦予的權責，召集...

賴清德將首度邀請五院院長茶敘 綠黨團：肯定承擔責任

賴清德總統擬於近日首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，...

傳賴清德擬邀五院院長共商國是 王鴻薇：別說一套做一套

傳賴清德總統將於近日首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日...

壯世代爭議北檢「他」字案查 吳春城：願接受檢驗

民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，台北地檢署已主動簽分「他」字案偵辦，案由為貪汙治罪條例圖利等罪。吳春城表示，願意接受...

法務部長鄭銘謙母親享耆壽91歲 今淚別最摰愛的母親

法務部部長鄭銘謙的母親鄭曾香於上月23日壽終內寢，享耆壽91歲，家人今上午在台南市殯葬管理所明德廳舉辦家奠，鄭銘謙、手足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。