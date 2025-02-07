傳賴清德擬邀五院院長共商國是 王鴻薇：別說一套做一套

傳賴清德總統將於近日首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，賴清德真有意促朝野合作，就應展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任民進黨立院黨團總召柯建銘「喊打喊殺」，不要說一套做一套。

針對賴清德擬邀韓國瑜等五院院長茶敘，共商國是，王鴻薇說，賴清德上任後一直操作朝野對立，朝野組團赴美，當然也請過喝咖啡，現在又找五院茶敘，韓國瑜又將成為重點，營造總統願與朝野和諧的氣氛。

王鴻薇表示，她要奉勸賴清德，面對國際情勢變化，特別是美國總統川普關稅戰、半導體產業衝擊、國內重大民生法案，朝野應以國家利益為先，政黨競爭放一邊，共推重要政策。

王鴻薇呼籲，賴清德真有意促進朝野合作，應該展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任柯建銘喊打喊殺，也放任民進黨幫助罷免團體，試圖影響明年地方選舉。樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。