「抗罷」當秘密武器 李四川爽快答應：我住葉元之選區

大罷免來襲，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，部分新北市藍委也在規畫集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新北市長侯友宜，熟悉新北的北市副市長李四川，更被視為是凝聚氣勢的秘密武器。李四川上午受訪指出，有受邀一定會去幫忙，而且他住板橋，是葉元之的選區。

盧秀燕昨暌違六年多返回「娘家」立法院與韓國瑜合體宣傳東勢新丁粄節，由於現場有許多被點名要罷免的藍委出席，因此也被解讀為藍營母雞在拉抬反罷免的氣勢。藍營大咖陸續出手，給新北市藍委起到示範作用，新北市部分藍委已經初步討論，認為應該集體作戰，舉辦類似活動，不排除邀請在新北市擁有高人氣、知名度的李四川當嘉賓，到場助講。

李四川表示，自己是國民黨員，同黨同志若邀請，他一定會去幫忙，而且他現在住新北市板橋區，是國民黨立委葉元之的選區，上一次葉元之選立委時，投票前一周還去後埔替他助講。

李四川說，目前尚未接到相關邀請，但之前去年10月基隆市長罷免案，國民黨籍市長謝國樑請他幫忙站台，他就去過2次，所以只要時間許可就會去參加。