川普2.0 陳冲喊話政府：多培養些經濟人才且不要只押寶一邊

美中台關係詭譎多變，美國總統川普上任後帶來許多新變局。前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲7日表示，川普的世界其實是很確定，那就是「確定的不確定時代」，「台灣應該要多培養些經濟人才，且不要只押寶一邊。」

陳冲在台北經營管理研究院主辦的「川普與世界經濟走向及對策論壇」上指出，台灣自從2013年簽署台星、台紐自貿協定後，直到2026年，台美21世紀貿易倡議首批協定才正式生效，接下來台灣若想要加入由大陸主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）無望，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對台灣來說是畫大餅，其中兩岸貿易是癥結。

因此他認為，「在反全球化，台灣除了要好自為之外，也要多培養些經濟人才，且不要只押寶一邊。」

陳沖指出，川普在選舉時很喜歡講美國第一（America First），其實是美國唯一加川普第一（America Only+ Trump First）。

陳冲進一步解釋，美國總統川普首次上任之前，美國強調的「美式自由貿易主義」，重要國際公報言必稱自由貿易、自貿協定、保護主義。但在川普上任後，開始強調「保護主義」，美國在重要國際公報用詞改變，強調公平貿易，不再提自由貿易主義。

陳冲指出，2025年1月川普重返白宮，上任第一天就忙著簽署行政命令，廢除拜登任期內的78項行政命令，還退出巴黎氣候協定、世界衛生組織等。「我們基金會有統計，川普說要做的事情多達50多項，媒體統計是超過100項，對台灣來說，現在就是做好自己。」

陳冲表示，川普向來喜歡強詞奪理，川普第一次總統競選跟對手希拉蕊辯論時，被揭發破產6次，結果川普反駁是4次，川普說其中1991、1992大西洋城三家賭場申請破產，都在大西洋城所以只算一次，再加上1992年紐約的Plaza Hotel、2004年的Trump Hotel、2009年的Trump Entertainment Resort，讓當時希拉蕊一時語塞。

陳冲提到，川普很早就顯示出「川式霸凌」，1992年小鬼當家第2集導演，想要借川普的Plaza Hotel拍片，當時講好付10萬美元，雖然川普同意在他的酒店裡拍攝，但條件是他必須出現在電影裡，還要求要入鏡。

因此陳冲認為，川普說很多套做很多套，從他言詞推敲常見許多矛盾，觀察他著作「交易的藝術」內容，就可以發現川普其實是變來變去，為達目的不擇手段。

台北經營管理研究院院長陳明璋指出，現在還能留在大陸的台商是「剩者為王」，因此台商不只要分散市場，也要重新調整供應鏈。

陳明璋提到，川普綽號叫「麥克瘋」，一看到麥克風就發瘋，其實川普很節儉，所以近期在美國內部裁減人員，看準就出手。「川普發起的關稅戰只是手段，逼人談判而臣服，所有企業家都應該要學川普，懂得如何去談判。」