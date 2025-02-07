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法務部長鄭銘謙母親享耆壽91歲 今淚別最摰愛的母親

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
鄭母家奠時，孫子輩感念阿嬤生前點滴，提到每次返回麻豆祖厝，阿嬤總是擔心出門在外的他們餓著了；孫子講到此處不禁哽咽，也令在場家人及親屬動容。記者邵心杰／攝影
鄭母家奠時，孫子輩感念阿嬤生前點滴，提到每次返回麻豆祖厝，阿嬤總是擔心出門在外的他們餓著了；孫子講到此處不禁哽咽，也令在場家人及親屬動容。記者邵心杰／攝影

法務部部長鄭銘謙母親鄭曾香於上月23日壽終內寢，享耆壽91歲，家人今上午在台南市殯葬管理所明德廳舉辦家奠，鄭銘謙、手足及父親共同送別摰愛的母親、妻子最後一程，場面肅穆哀戚，台南市長黃偉哲、最高行政法院院長吳東都、國發會主委劉鏡清及海洋委員會主委管碧玲等人也到場致意。

舊曆年節前，鄭銘謙母親過世消息傳出後，總統賴清德、行政院長卓榮泰等人已陸續南下台南，低調前往其靈前上香致意。

鄭母家奠時，孫子輩感念阿嬤生前點滴，提到每次返回麻豆祖厝，阿嬤總是擔心出門在外的他們餓著了，總是把他們餵飽飽的，如今阿嬤已邁向人生另個旅程，希望阿嬤也可以過的開開心心，希望來世可以再續祖孫情。孫子講到此處不禁哽咽，也令在場家人及親屬動容。

家奠後隨即舉辦公奠，立委謝龍介、檢察總長邢泰釗、警政署長張榮興、台南地檢署檢察長鍾和憲等人均到場致意，公奠後，鄭母發引火化場火化。

法務部長鄭銘謙、手足及父親共同送別摰愛的母親、妻子最後一程，場面肅穆哀戚。記者邵心杰／攝影
法務部長鄭銘謙、手足及父親共同送別摰愛的母親、妻子最後一程，場面肅穆哀戚。記者邵心杰／攝影

母親 鄭銘謙 阿嬤

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