吳春城壯世代陷爭議 時力宣布推動連署廢壯促法

民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」，遭疑圖利、違反利益迴避。民進黨方面聲稱，吳春城將「壯世代」註冊為商標，已是商業行為，其家族透過政府標案賺取11億元。時代力量主席王婉諭今日舉行記者會，呼籲立法院推動廢除壯促法，時力也將發動「廢除壯促法」公民連署。

吳春城推動的壯世代及相關法案陷爭議。王婉諭說，吳春城面對壯世代爭議避重就輕，沒有想要解決利益衝突、自我圖利問題。吳春城稱「壯世代教科文協會，不會再接中央政府標案」。但是壯促法要求各級政府都要推動壯世代政策，也包含地方政府，吳春城擔任立委後，得標嘉義市政府800多萬的標案，這是非常明顯的利益衝突，難道不需要迴避？吳春城為何不敢承諾不接地方政府標案？

王婉諭指出，吳春城旗下還有非常多企業是由其家人掌控，包括「戰國策」、「爆米花數位資訊股份有限公司」都是由其太太負責，這些公司不需要利益迴避？壯促法相關預算法案就是在綁規格、綁預算、綁團體，吳春城發表聲明說會放棄壯世代商標，但在智財局商標檢索系統還可以查到9個壯世代商標，其中一個登記在商品類型，也就是吳春城的本業即市場行銷和公關，其他人用壯世代名稱行銷完全會被壟斷，吳春城應該公開說清楚，商標放棄了沒。

王婉諭指出，吳春城也應落實公職人員利益衝突迴避的原則，吳春城擔任立委後，家族企業還接了2200多萬的標案，吳一面當立委，吳的家族一面接政府標案。她也批吳春城以凍結預算，強推壯世代，行政部門為壯世代修改政策，未來還有多少壯世代相關計畫，被迫從各部會源源不絕出來。

王婉諭呼籲，立法院應將廢止壯促法列為新會期優先議程，並加速推動保障青年權益的立法。時代力量也將發起「廢除壯促法」公民連署，邀請社會共同參與，捍衛世代公平正義。

世代共好協會理事長張育萌表示，吳春城成立壯世代教科文協會，裡面又成立「壯世代學院」，由吳春城的哥哥擔任院長，壯世代教科文協會再來標嘉義市政府標案。吳春城應立即公開承諾二親等內親屬不得參與標案。

張育萌說，吳春城也曾經表態過支持「青年基本法」，為何不到三個月就通過壯促法，立法院也已有跨越藍綠的 21位立委提案制定青年基本法，明定政府應該提供青年心理健康、提高就業品質等政策支持等，新會期應列為優先法案。

對於吳春城遭疑圖利、違反利益迴避等，傳台北地檢署已分「他」字案調查，王婉諭說，相關部分尊重司法調查，民眾黨、吳春城應該出來說清楚如何看待。

至於連署廢除壯促法的目標，王婉諭說，希望愈多愈好，至少能有3千到5千人，從年前到年後，社會各界對這樣的法案綁預算、綁規格不滿，也無看到朝野各黨推動廢除法案，應要把民意呈現。