影／蔡壁如說若選輸會在台中深耕 江和樹：肯定兼支持

參選民眾黨主席的前立委蔡壁如昨受訪時說，若沒選上黨主席，會繼續在台中海線深耕。台中黨部主委江和樹說，他肯定兼支持，因為民眾黨在地扎根不多，但英雄惜英雄，他欽佩蔡目前所做決定，他支持。

蔡壁如昨接受媒體人黃暐瀚的網路節目專訪時表示，這是一場不對稱的黨主席選舉，真實世界很多人幫她打氣；若沒選上黨主席，她也還是中央委員，仍會繼續在台中海線深耕。

江和樹說，民眾黨最缺乏的就是戰將，蔡壁如為民眾黨在台中海線的第一選區奮戰，大家都感同身受；對於黨主席選舉，是否可坐下來好好談、良性競爭。還是非常感謝蔡壁，此時此刻說出這句話，不管日後誰當選，還是要坐下來，為這黨好。別忘記，柯文哲面臨司法問題，大家準備看民眾黨笑話。

江和樹認為，既然蔡壁如有說，無論如何，會回到立委台中市第一選區，他聽到這句話，非常高興，關於這點，他肯定兼支持，因為民眾黨在地扎根不多，但英雄惜英雄，他欽佩蔡目前所做決定，他支持。