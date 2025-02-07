影／批吳春城「壯世代」涉圖利 王婉諭籲廢除壯促惡法

時代力量黨主席王婉諭與世代共好協會理事長張育萌，上午在立法院舉辦「吳春城直直壯綁架政府，廢惡法還青年世代正義」記者會，指「壯世代政策與產業發展促進法」(壯促法)爭議不斷，該法涉及嚴重的利益衝突，淪為特定政治人物綁架政府資源的工具；呼籲廢除壯促法，要求立委吳春城及其親屬企業全面退出政府標案，推動廢止壯促法之公民連署。

王婉諭表示，吳春城聲稱「放棄壯世代商標」，但根據智慧財產局資料，目前仍有九項 「壯世代」商標，其中部分涵蓋市場行銷與公關業務，形同壟斷該概念，顯示其政策推動背後的商業考量，呼籲吳春城公開說明是否已經放棄。

王婉諭也呼籲，立法院新會期應將廢止壯促法列為優先議程，並加速推動保障青年權益的立法。時代力量也將發起「廢除壯促法」公民連署，捍衛世代公平正義。