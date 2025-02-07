快訊

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

陸配史雪燕遭解除公職案 劉世芳：依法處理無打壓

中央社／ 台北7日電

前南投縣議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，正尋求行政救濟；內政部長劉世芳今天說，依國籍法處理並無打壓陸配

史雪燕未辦理放棄中華人民共和國國籍，內政部去年函文南投縣議會解除史雪燕公職，且自宣誓就職日2021年8月26日起生效。史雪燕當時則解釋，當年合法入籍且沒被要求放棄中華人民共和國國籍，一定提行政救濟。

劉世芳今天接受「POP撞新聞」專訪時指出，史雪燕拿到台灣身分證確實可以參選，最後也因遞補擔任縣議員。但依國籍法規定，擔任中華民國民選公職如兼具外國國籍，應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職之日一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。過往前立委李慶安、高雄市議員黃紹庭也曾發生過，這兩位都有美國國籍，當時處理辦法，也是要求兩人在一年內放棄美國國籍。

劉世芳說，很多人認為內政部處理史雪燕事件是在打壓陸配，其實剛好相反，陸配擁有身分證後可以參政，只是當選後一年必須放棄外國國籍，而法規給予一年時間，就是要讓當事人有時間去處理放棄國籍事宜。

劉世芳表示，依國籍法，縣市議員解職是由內政部處理，立委解職是立法院要自行處理，李慶安當年解職就是由立法院召開院會處理，且後續李慶安也被發現在擔任台北市議員時就有美國籍，所以台北市議員身分也一併遭解職。內政部就是因為這些過往案例跟現有規範，所以才行文南投縣議會解除史雪燕公職。

劉世芳指出，當年李慶安事件後，內政部也曾通函給地方民意機關，提醒台灣就是單一國籍。

劉世芳說，在台灣擔任民意代表就要效忠中華民國，且中國也有放棄國籍的申請程序，只是看要不要申請而已。

依國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就職、到職前辦理放棄外國國籍，並於就職、到職日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部 劉世芳 國籍 議員 陸配

延伸閱讀

吳靜怡參加罷免活動遭警跟蹤 劉世芳認「執法過當」

疑領陸身分證內政部約談30人 劉世芳曝北中南有代辦公司

【重磅快評】卓揆砲火四射 劉世芳護航黑熊如序進行？

警政消防移民預算凍結3成 劉世芳：一毛都不能凍

相關新聞

賴清德將首度邀請五院院長茶敘 綠黨團：肯定承擔責任

賴清德總統擬於近日首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，...

壯世代爭議北檢「他」字案查 吳春城：願接受檢驗

民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，台北地檢署已主動簽分「他」字案偵辦，案由為貪汙治罪條例圖利等罪。吳春城表示，願意接受...

法務部長鄭銘謙母親享耆壽91歲 今淚別最摰愛的母親

法務部部長鄭銘謙的母親鄭曾香於上月23日壽終內寢，享耆壽91歲，家人今上午在台南市殯葬管理所明德廳舉辦家奠，鄭銘謙、手足...

傳賴清德擬邀五院院長共商國是 王鴻薇：別說一套做一套

傳賴清德總統將於近日首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日...

「抗罷」當秘密武器 李四川爽快答應：我住葉元之選區

大罷免來襲，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等藍營大咖陸續出手後，部分新北市藍委也在規畫集體拉抬聲勢的行動，除了邀請新北...

川普2.0 陳冲喊話政府：多培養些經濟人才且不要只押寶一邊

美中台關係詭譎多變，美國總統川普上任後帶來許多新變局。前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲7日表示，川普的世界其實是很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。