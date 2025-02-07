陸配史雪燕遭解除公職案 劉世芳：依法處理無打壓

前南投縣議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，正尋求行政救濟；內政部長劉世芳今天說，依國籍法處理並無打壓陸配。

史雪燕未辦理放棄中華人民共和國國籍，內政部去年函文南投縣議會解除史雪燕公職，且自宣誓就職日2021年8月26日起生效。史雪燕當時則解釋，當年合法入籍且沒被要求放棄中華人民共和國國籍，一定提行政救濟。

劉世芳今天接受「POP撞新聞」專訪時指出，史雪燕拿到台灣身分證確實可以參選，最後也因遞補擔任縣議員。但依國籍法規定，擔任中華民國民選公職如兼具外國國籍，應於就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職之日一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。過往前立委李慶安、高雄市議員黃紹庭也曾發生過，這兩位都有美國國籍，當時處理辦法，也是要求兩人在一年內放棄美國國籍。

劉世芳說，很多人認為內政部處理史雪燕事件是在打壓陸配，其實剛好相反，陸配擁有身分證後可以參政，只是當選後一年必須放棄外國國籍，而法規給予一年時間，就是要讓當事人有時間去處理放棄國籍事宜。

劉世芳表示，依國籍法，縣市議員解職是由內政部處理，立委解職是立法院要自行處理，李慶安當年解職就是由立法院召開院會處理，且後續李慶安也被發現在擔任台北市議員時就有美國籍，所以台北市議員身分也一併遭解職。內政部就是因為這些過往案例跟現有規範，所以才行文南投縣議會解除史雪燕公職。

劉世芳指出，當年李慶安事件後，內政部也曾通函給地方民意機關，提醒台灣就是單一國籍。

劉世芳說，在台灣擔任民意代表就要效忠中華民國，且中國也有放棄國籍的申請程序，只是看要不要申請而已。

依國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就職、到職前辦理放棄外國國籍，並於就職、到職日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。