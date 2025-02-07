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給2.9兆還沒錢做？游淑慧怒批卓榮泰「還要不要臉？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片

台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書表示，民進黨作為執政黨，一再喊在野黨何不倒閣，非常不妥、丟臉，簡直就像個無賴，不是正常民進黨人應有的表現。國民黨台北市議員游淑慧也在臉書批評行政院長卓榮泰，今年度給了2兆9248億元「還沒錢做」、還要不要臉？

游盈隆在臉書指出，面對台灣憲政史上破天荒的政治僵局，完全從制度面去思考，已無濟於事，試圖搞大罷免以化解憲政僵局，更是徒增紛擾而已。民進黨作為執政黨，一再喊在野黨何不倒閣，非常不妥、丟臉，簡直就像個無賴，不是正常民進黨人應有的表現。

對於游盈隆批民進黨，游淑慧指出，跟她前天問立委張宏陸的一樣，卓榮泰為什麼不自己辭職走人？要別人提倒閣？自己是立委還想提解散國會，真是丟臉。

她現在也想問卓榮泰，今年度給了2兆9248億元，有史以來最高的總預算「還這個也沒錢做，那個也沒錢做」是嫌油水太少沒得撈嗎？還要不要臉？

卓榮泰 民進黨 游淑慧 游盈隆 總預算 罷免

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