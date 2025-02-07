郭正亮因罵賴清德被抽節目？ 掀黃暐瀚、黃士修網上舌戰

媒體人黃暐瀚昨在臉書貼文，表示周三邀民進黨前立委郭正亮錄節目未上架，因郭正亮分析觀點已成舊聞，與罵賴清德總統無關。核能流言終結者創辦人黃士修今早在臉書發文，指黃暐瀚宣是因為「郭正亮在別的節目把觀點先講掉了」，是苦思一天編出來的理由，黃暐瀚本身一天多個通告，同樣觀點常早上講一遍，下午講一遍，晚上臉書又寫一遍。

黃暐瀚昨在臉書上表示，2023年11月有一集，民眾黨前主席柯文哲跑去馬英九辦公室簽六點聲明那天，他跟郭正亮都覺得柯文哲「應該不會簽」，節目錄完（中午前），柯文哲卻簽了，郭馬上Line他：「暐瀚，今天這集不能播了」。於是整支帶子抽掉，直接放棄不播，因為這集的內容，已經沒有播出的價值了。

黃暐瀚稱，周三的節目，郭正亮罵賴清德總統罵了15分鐘。這15分鐘他只是聽，也沒太大反應，因為郭正亮又不是第一次罵，郭正亮在節目上罵賴總統都罵了一年多，也沒剪掉過，節目單位邀請來賓，一定尊重來賓，不會過濾來賓的談話，隨便剪接。

黃暐翰表示，罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出。哪個節目會希望開個節目，讓來賓一直罵主持人，把主持人的尷尬表情，當成節目賣點？

黃暐瀚說明，周三節目不上架的原因，並不是「罵賴清德」，也不是「罵主持人」（剪掉就好），真正的原因是因為節目中，郭正亮所提的政局分析跟觀點，都已經提前在下午1時的網路直播中，先給講掉了（還預告晚上節目會有罵人的內容），節目內容已成舊聞，與當年柯文哲六點聲明那集一樣，已經沒有播出的價值。

黃士修則認為，郭正亮周三錄節目，罵了賴清德15分鐘，黃暐瀚把整集節目砍掉。為此，黃暐瀚宣稱是因為「郭正亮在別的節目把觀點先講掉了」，這當然是他苦思一天編出來的理由，一個謊言的誕生是為了圓另一個謊。

黃士修說，黃暐瀚自己一天多個通告，同樣觀點，時常早上講一遍，下午講一遍，晚上臉書又寫一遍。大量網友也留言吐槽，就不相信黃暐瀚只講獨家。黃暐瀚舉了柯文哲去馬辦簽聲明的例子，當時黃暐瀚跟郭正亮都覺得不會簽，節目錄完，柯文哲卻簽了。郭正亮說這集不能播了，黃暐瀚也同意抽帶。這種事在政論節目偶爾會發生，並不稀奇。

黃士修提到，然而該案例是「預錄與事實相反」且「來賓主動通知」。跟本次黃暐瀚砍節目，氣到郭正亮破口大罵，完全不同。無論作為主持人或朋友，黃暐瀚都沒有給對方基本的尊重。

黃士修指，黃暐瀚以玻璃心聞名，他最在意的點，往往會刻意自稱毫不在意。黃暐瀚又說，節目不上架原因，不是罵賴清德，也不是罵主持人。黃暐瀚特別著墨「罵主持人」這一段，宣稱「罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出」。

黃士修嘲諷黃暐瀚，「不是我要維護我面子，是製作單位要維護我面子，你你你們千萬不要搞錯喔！事實上，周一黃國昌在黃暐瀚的節目，也罵了賴清德40分鐘。當然，該節目是直播，黃暐瀚無法動手腳。可是，黃國昌不會去戳黃暐瀚，黃暐瀚也就放著黃國昌講話。」

黃士修表示，郭正亮踩到地雷，正是因為戳破黃暐瀚為黨洗地，甚至挑明「你越護航我越要講」。黃暐瀚其實不怕賴清德被罵，只要他自己適當插針，偷帶風向回來，便能表明忠心。黃暐瀚怕的是人家說他假掰，可是他就真假掰。所以黃暐瀚拿來標榜，「常常上我節目的龍介兄哥以及國昌兄，都曾痛批賴總統與民進黨，罵賴總統絕對不是本節目的禁語。」倒果為因，烏龍轉桌，民進黨回應風格。

黃士修又說，「我就說嘛，有沒有一種可能，他還沒拿到綠營好處，不用中央廚房指揮，觀點就自動跟黨一致呢？事實就是如此。」