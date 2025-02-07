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美國24名眾議員推決議案支持廢一中政策 籲美台建交

中央社／ 華盛頓6日專電
美24名共和黨聯邦眾議員提案，籲政府廢除一中政策，恢復與台灣的正式外交關係。示意圖／路透
美24名共和黨聯邦眾議員提案，籲政府廢除一中政策，恢復與台灣的正式外交關係。示意圖／路透

美國24名共和黨聯邦眾議員今天提出決議案，呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定，及挺台加入國際組織。

這項主要由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）提出的共同決議案（ConcurrentResolution）提到，所謂的一中政策已經過時，無法與台美民眾的利益對接，也無法反映70多年來台灣作為主權獨立國家的明確現實。

決議案表示，鑑於台灣與世界上幾個國家維持外交、文化及經濟聯繫，顯示台灣明確且無可爭議的獨立於中國，美國總統應該放棄一中政策，承認台灣是獨立國家、不受中國統治，也不包括在其領土範圍內的客觀現實。

決議案呼籲美國總統承認台灣民選政府的合法性、正常化雙邊外交關係並允許兩國互派大使；總統應該撤銷限制美台官員正常溝通及互動的機構指導方針。此外，美國貿易代表署（USTR）應啟動與台灣簽訂自由貿易協定的正式談判。

帝芬尼等議員並於決議案中呼籲，美國總統、駐聯合國大使及其他相關官員應該採取措施，支持台灣在聯合國及其他美國參與的國際組織中的完整會員資格。

帝芬尼今天於新聞稿中重申，台灣是自由、民主和獨立的國家，從未受中國控制，美國政策早早該反映這項不可否認的客觀事實。

來自威斯康辛州的帝芬尼幾年來一再提出類似決議案。共同決議案表達國會對特定議題的立場或意見，不需要遞交總統簽署，因此也不具法律效力。

其他支持這項決議案的眾議員包括美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith），和曾提案要求邀請台灣參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的奧格茲（AndyOgles）。

一中政策 美國 議員

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