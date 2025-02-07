川普就職隔日就離職！AIT證實羅森柏格結束任期

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）近日被發現在美國在台協會（AIT）的網頁上，已被列為前AIT主席，任期為2023年至2025年；AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）6日證實，羅森柏格已結束AIT主席的任期。

藍鶯指出，羅森柏格在1月21日結束AIT主席的任期；她並指出，AIT主席是由AIT董事會任命，人選由美國國務院推薦。

羅森柏格2023年接任AIT主席，曾在國務院及國安會擔任多項職務，包括白宮國安會中國與韓國事務主任、國安會中國與台灣事務資深主任，也曾在前國務卿布林肯（Antony Blinken）擔任副國務卿時，出任其幕僚長。

由於羅森柏格的背景具濃厚的美國民主黨色彩，有涉外人士在美國總統川普就任前就評估AIT主席有可能換人。