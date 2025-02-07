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美國務卿魯比歐稱台灣「民主國家」

聯合報／ 國際中心、記者周佑政／綜合報導
美國國務卿魯比歐。 美聯社
美國國務卿魯比歐。 美聯社

美國國務卿魯比歐五日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛舉行聯合記者會。魯比歐說，美國將致力強化美國、瓜地馬拉、台灣在外交層面的關係，並擴大其他領域合作。記者會上魯比歐以「民主國家」形容台灣。

中央社報導，魯比歐以西班牙文和英語發表談話，並主動提及台灣和瓜地馬拉的邦交。瓜國總統阿雷巴洛重申，瓜國政府將致力深化與台灣的合作關係，「我們一開始就表明，將維持與台灣的外交關係，希望在本屆政府進一步深化在經濟和投資領域的發展」。

魯比歐表示，美國將努力尋求機會，讓美國、台灣、瓜地馬拉關係不僅在外交層面，也能拓展至經濟、投資與商業領域，與台灣建立更全面的合作，「我們將盡力促進台灣對瓜地馬拉經濟更多的投資，讓瓜地馬拉持續成長為先進、繁榮的廿一世紀經濟體」。

魯比歐特別讚揚瓜地馬拉，在國際上許多企圖改變和削弱現狀的壓力下，瓜國仍然堅持承認台灣這個「民主國家」，維持和台灣的邦交。

魯比歐四日與瓜國總統阿雷巴洛舉行工作晚宴，並且針對移民、打擊毒品、中國威脅以及和台灣的關係進行會談。

對於美國關切遏止非法移民以及打擊毒品議題，阿雷巴洛表示，瓜地馬拉將增加百分之四十由美國遣返移民航班，協助加快遣返與安置瓜國和其他國家公民。

賴清德總統昨在Ｘ平台以英文發文，感謝阿雷巴洛、魯比歐表達對台灣、瓜地馬拉、美國關係的堅定支持。賴總統表示，將與美國、瓜地馬拉繼續共同努力深化經濟貿易與投資，為更大的繁榮和更強大的經濟聯繫鋪路。

瓜地馬拉 美國 關係

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