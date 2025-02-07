聽新聞
0:00 / 0:00

遭爆與吳乃仁奢宴 5檢察官全送評鑑

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業林銘翰／台北報導
新黨北市議員侯漢廷曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。圖／取自臉書
新黨北市議員侯漢廷曝光民進黨新潮流大老吳乃仁與北檢檢察官用餐畫面。圖／取自臉書

台北地檢署五名檢察官去年遭爆與民進黨新潮流大老吳乃仁豪奢餐宴，引發軒然大波，檢方行政調查出爐，認定五名檢察官均有違失，違反檢察官倫理規範，均送檢察官評鑑委員會個案評鑑。

北檢調查，餐敘是業者陳啟莊作東，與舊識檢察官徐名駒各找朋友餐敘。徐名駒事前知悉陳邀約吳乃仁，容任安排高價餐廳與吳餐敘，還約同事餐敘，由陳支付超乎一般正常社交標準的高價飲宴，損及檢察官公正、廉潔之形象，媒體披露後雖匯餐費給陳啟莊，但無從卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。

另四名檢察官基於同事情誼及信任參加餐敘，事前不知吳乃仁與會，但見吳現身，未採取適當拒卻或離開，事後也不察何人付款而受招待，遭外界質疑，言行有失謹慎，均送評鑑。

民眾黨立委黃國昌質疑，北檢檢察長王俊力也曾跟被調查的當事人宴飲，試問法務部長鄭銘謙，是否敢處理王俊力，還是護航到底？

吳乃仁 檢察官 王俊力

延伸閱讀

新潮流大老吳乃仁與檢察官豪宴 北檢2次書面約訪均未果

吳乃仁豪宴5檢行政調查出爐！ 餐廳由米其林推薦變摘星

吳乃仁與檢座飲宴吸加熱菸不開罰 北市衛生局說明理由

吳乃仁積欠台糖錢為何不管收？行政執行署：沒有案件繫屬

相關新聞

AIT主席羅森柏格去職 繼任人選未定

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格近日被發現在ＡＩＴ網頁上，已被列為前主席，任期為二○二三年至二○二五年；本報記者五日去...

觀察站／ 川普未聚焦台灣 我互動續低調

美國在台協會（ＡＩＴ）主席出缺未補，美國總統川普的國安官員在就職典禮前後與我方代表私下見面，既反映川普政府的非典型領導風...

遭爆與吳乃仁奢宴 5檢察官全送評鑑

台北地檢署五名檢察官去年遭爆與民進黨新潮流大老吳乃仁豪奢餐宴，引發軒然大波，檢方行政調查出爐，認定五名檢察官均有違失，違...

柯建銘拍桌 新會期朝野協商破局

立法院昨舉行新春團拜，立法院長韓國瑜自嘲「快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」，他強調，希望新的一年衝出更多福...

作秀做上癮？手語翻譯師再現 藍議員酸爆政院：開工就開演

行政院新聞傳播處預算遭砍，今天院會後記者會，手語翻譯師再現，行政院解釋是緊急申請台北市政府聽語障溝通服務方案。國民黨北市...

美國務卿魯比歐稱台灣「民主國家」

美國國務卿魯比歐五日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛舉行聯合記者會。魯比歐說，美國將致力強化美國、瓜地馬拉、台灣在外交層面的關係，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。