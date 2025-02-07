遭爆與吳乃仁奢宴 5檢察官全送評鑑

台北地檢署五名檢察官去年遭爆與民進黨新潮流大老吳乃仁豪奢餐宴，引發軒然大波，檢方行政調查出爐，認定五名檢察官均有違失，違反檢察官倫理規範，均送檢察官評鑑委員會個案評鑑。

北檢調查，餐敘是業者陳啟莊作東，與舊識檢察官徐名駒各找朋友餐敘。徐名駒事前知悉陳邀約吳乃仁，容任安排高價餐廳與吳餐敘，還約同事餐敘，由陳支付超乎一般正常社交標準的高價飲宴，損及檢察官公正、廉潔之形象，媒體披露後雖匯餐費給陳啟莊，但無從卸責，違反檢察官倫理規範情節重大。

另四名檢察官基於同事情誼及信任參加餐敘，事前不知吳乃仁與會，但見吳現身，未採取適當拒卻或離開，事後也不察何人付款而受招待，遭外界質疑，言行有失謹慎，均送評鑑。

民眾黨立委黃國昌質疑，北檢檢察長王俊力也曾跟被調查的當事人宴飲，試問法務部長鄭銘謙，是否敢處理王俊力，還是護航到底？