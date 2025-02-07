柯建銘拍桌 新會期朝野協商破局

立法院昨舉行新春團拜，立法院長韓國瑜自嘲「快被罷免了，這可能是我最後一次（當立法院長）」，他強調，希望新的一年衝出更多福國利民法案。此外，立院昨朝野協商，藍白有共識十一日處理選罷法覆議案但不邀行政院長卓榮泰報告、廿五日開議，但民進黨團並未簽字。

昨天的立院新春團拜，藍綠白唯獨民進黨團缺席。韓國瑜說，可以預見未來的發展，這一年也一定是顛簸不已 ，尤其按照民進黨總召柯建銘的說法，「我快被罷免了」，但是他的心一點都不擔憂，當一天和尚敲一天鐘，把自己份內工作做好就好。

國民黨主席朱立倫昨到屏東縣黨部參加新春團拜表示，立法院新會期是民生法案會期，國民黨會推動ＡＩ基本法、長照保險法，並修改電業法等，也希望民進黨好好做事。

對於朱立倫盼新會期推動民生法案，韓國瑜說，這個非常棒，希望今年能衝出更多福國利民法案。

韓國瑜昨也召集朝野黨團協商，國民黨團總召傅崐萁建議，十一日處理選罷法覆議案，廿五日開議、邀卓榮泰施政總報告及備詢。民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨團準備好了全力配合。柯建銘說，要怎麼處理覆議案，「我們是民主配合黨」，只要合理安排，國民黨怎麼講就怎麼做，但他拜託一定要讓行卓揆來說明及備詢。

昨朝野協商氣氛一度火爆，柯建銘質疑總預算案及財劃法修法都未送出立法院讓總統公告。立院議事處長高百祥回應，總預算案上會期最後一天通過，相關提案內容循例會經過議事處整理好草稿，也會讓立院八個委員會的專門委員再看一次，還在整理中。

柯建銘不滿表示，為何總預算案和財劃法要綁在一起送？韓國瑜緩頰，所有的責任都是他一個人，跟其他人無關，有問題找他。

民眾黨立委張啓楷發言時勸柯建銘，大年初九還在過年，要多說好話，按照習俗，講不好聽的話或拍桌子，會倒霉一整年；柯建銘隨即回嗆「你不要講幹話」。